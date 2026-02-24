Reacția companiei care editează HotNews.ro, ZYX Publishing Group, la știrea „MAI a găsit un site fals care clonează HotNews și avertizează: „Tentativă de înșelăciune foarte periculoasă”

HotNews.ro nu a publicat un articol cu titlul „Un fond special va oferi fiecărui cetățean al României câte 65.000 de lei – este adevărat?”. Nici titlul articolului și nici formularul pe care cititorii sunt invitați să îl completeze din articol nu au fost vreodată publicate pe site-ul oficial HotNews.ro.

Luăm foarte în serios astfel de înșelăciuni și vrem să asigurăm cititorii noștri că HotNews nu promovează în niciun fel scheme financiare, și nu va cere date de contact/personale cu acest scop.

Pentru a vă asigura că sunteți pe site-ul oficial HotNews.ro, verificați întotdeauna cu atenție adresa din bara de navighare (URL). Puteți citi întregul articol despre site-ul fals și frauda dezvăluită de Ministerul Afacerilor Interne aici.

Despre ZYX Publishing Group

ZYX Publishing Group este un grup media cu un portofoliu diversificat de produse și branduri editoriale, din care fac parte HotNews.ro, Golazo.ro, B365.ro, TotuldespreMame.ro, StartupCafe.ro, LoveDeco.ro și SmartLiving.ro.