Teheranul, prin vocea purtătorului de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, a respins marți informațiile prezentate de CNN potrivit cărora Iranul planifică detonarea unei bombe murdare în Washington, relatează Reuters.

CNN a citat șapte oficiali americani care susțineau că serviciile secrete americane au informații că Teheranul elaborează planuri pentru o eventuală detonare a unei bombe murdare în Washington DC, vizând înalți oficiali ai administrației Trump.

Iranul a negat aceste informații, pe care le califică acuzații „nefondate”.

„Acuzațiile nefondate care încearcă să facă legătura între barajele din Iran și bazele de rachete constituie încă un exemplu al unei campanii răuvoitoare menite să creeze pretexte propagandistice și de securitate, cu scopul de a justifica atacurile asupra infrastructurii vitale a unei țări”, a scris purtătorul de cuvânt al MAE iranian Esmaeil Baqaei, pe contul său de X.

„Cei care au inițiat agresiunea împotriva Iranului încearcă acum să pregătească terenul mediatic pentru planurile lor sinistre, fabricând și răspândind acuzații nefondate, inclusiv recentele afirmații publicate de The New York Times și narațiunea mediatică fabricată în jurul unei pretinse „bombe murdare”, propagată de CNN. Pas cu pas, aceștia încearcă să creeze o aparență de legitimitate pentru noi agresiuni și atrocități”, a mai spus acesta.

Baqaei a amenințat că „Iranul știe bine cum să răspundă oricărui act de agresiune și să se asigure că acesta primește o replică de neuitat”.

CNN a scris marți, într-un amplu material, că informații ale serviciilor secrete americane indică faptul că Iranul face planuri pentru a-i viza pe înalți oficiali ai administrației Trump prin detonarea unei „bombe murdare” sau a unei arme chimice în Washington, DC.

„Bomba murdară” este o bombă cu explozibili convenționali, dar combină material radioactiv. În momentul exploziei, nu se produce o distrugere în masă, ci se împrăștie substanțe periculoase în aer.

Oficialii care au discutat cu CNN au spus că Iranul ar fi ascuns deja materialele pentru fabricarea bombelor pe teritoriul Statelor Unite.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Lauren Bis, a afirmat că Statele Unite „monitorizează toate amenințările potențiale, dar, în acest moment, nu există amenințări credibile la adresa teritoriului național”.