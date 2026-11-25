Datele obținute ilegal de hackeri din statisticile oficiale din Rusia arată că peste 700.000 de soldați ruși și-au pierdut viața în războiul din Ucraina, care durează de aproape cinci ani, dar Kremlinul a refuzat miercuri să comenteze cifrele, informează AFP.

„Singura autoritate care poate face publice oficial date privind pierderile este ministerul apărării”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„Vă sugerez să nu dați atenție altor date”, a adăugat el.

Cifrele descoperite de hackeri

Grupurile de pirați informatici Cyber Partisans, din Belarus, și Silent Crow, de orientare proucraineană, au anunțat la începutul lunii că au accesat datele agenției naționale de statistică a Rusiei, Rosstat, și cele de la registrul de stare civilă privind decesele, inclusiv cauza morților, scrie Agerpres.

Cele două grupări de hackeri au afirmat că datele, care nu sunt accesibile public, arată că din februarie 2022 până la sfârșitul lui august 2026 au murit în luptă între 394.000 și 450.000 de ruși.

Organizațiile independente de presă Mediazona și Meduza, interzise de autorități în Rusia, au coroborat datele respective cu alte registre, pentru a verifica autenticitatea, și au ajuns la concluzia că, dacă se adaugă o estimare a soldaților dispăruți sau despre care nu se știe sigur dacă au murit, ci doar se bănuiește, atunci bilanțul ar putea fi de peste 700.000 de morți până la sfârșitul lui septembrie.

Moscova nu comunică pierderile pe frontul din Ucraina, în cel mai sângeros conflict din Europa după cel de-al Doilea Război Mondial.

Autoritățile ruse au recunoscut doar în septembrie 2022 că aproape 6.000 de soldați ruși au murit în primele șase luni de conflict – număr considerat de analiști ca mult subestimat.

Mobilizare de 300.000 de oameni, plus militari din Coreea de Nord și luptători străini

În septembrie 2022, Rusia a mobilizat peste 300.000 de rezerviști. Recrutările continuă, iar voluntarilor li se promit salarii foarte mari, în special în cele mai sărace regiuni din țară.

Au fost înrolați de asemenea mii de deținuți și mii de luptători străini, în unele din cazuri apărând acuzații de înșelătorie.

Coreea de Nord a contribuit de asemenea cu zeci de mii de soldați la forțele armate care luptau împotriva Ucrainei în regiunea Kursk din vestul Rusiei, la sfârșitul lui 2024 și începutul lui 2025.

Hackerii au precizat că datele obținute de la Rosstat nu includ numărul de soldați răniți, dispăruți sau străini.

Bilanțul de cealaltă parte, indicat de un think tank american

În privința pierderilor suferite de Kiev, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit în iulie de circa 50.000 de morți, ceea ce AFP consideră de asemenea o subestimare.

Grupul de reflecție american Centrul de Studii Strategice și Internaționale (CSIS) a apreciat că bilanțul real ar fi de 125.000 până la 150.000 de militari ucraineni morți.

Tot potrivit CSIS, rușii au pierdut între 400.000 și 450.000 de soldați.