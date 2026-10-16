Reacția lui Bolojan la decizia ÎCCJ privind banii PNL din campania electorală din 2024. „O perioadă de penitență și de decență”

Președintele PNL Ilie Bolojan a cerut „o periadă de penitență” din partea celor care au gestionat finanțele partidului în campania electorală, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a decis că liberalii vor pierde 14 milioane de lei folosiți pentru finanțarea campaniei candidatului partidului la alegerile prezidențiale din 2024, Nicolae Ciucă.

Ilie Bolojan a admis că panourile electorale plătite de PNL au fost neconforme cu prevederile legale privind finanțarea campaniilor electorale, lucru de care se fac vinovați cei care au gestionat fondurile pe care le aveau la dispoziție liberalii.

„O perioadă de penitență și de decență ar fi necesară și să creăm mecanisme ca aceste situații să nu se mai repete”, a spus Ilie Bolojan, la Digi24.

„Trebuie să afli ce pasiv ai și trebuie să-l duci”

El a spus că PNL este dator să-și echilibreze finanțele pentru că altfel nu va putea pretinde că poate echilibra finanțele statului.

„Prin eforturile membrilor noștri, fiecare cu o cotizație de plătit, vom reuși să stabilizăm partidul. Când ocupi o funcție trebuie să afli ce pasiv ai și trebuie să-l duci”, a declarat Bolojan.

În ce privește politica de alianțe a partidului, Ilie Bolojan a precizat că PNL va continua apropierea de USR pentru crearea unui „pol de modernizare” a României.

„Pentru românii care vor o țară modernă prosperă, trebuie să le oferim o alternativă și PNL, alături de USR și alte partide, trebuie să lucreze serios la un pol de modernizare ca să oferim o alternativă serioasă”, crede Bolojan.

Acesta nu a exclus ca cele două partide să formeze o alianță electorală la următoarele alegeri. „Cu siguranță, o astfel de idee merită analizată cât se poate de serios, dacă datele arată că este o opțiune serioasă. Nu mai putem merge pe fragmentări, fără o alternativă serioasă”, a conchis Bolojan.

Ce a decis Înalta Curte

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis vineri definitiv în procesul pe care PNL l-a deschis Autorității Electorale Permanente. Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat vineri decizia Curții de Apel într-un caz în urma căruia liberalii sunt datori cu aproape 3 milioane de euro către stat, după ce AEP a stabilit că nu aveau dreptul să primească rambursarea pentru banii din subvenții cheltuiți în campania din 2024.

PNL a folosit în campania prezidențială din 2024 a lui Nicolae Ciucă bani din subvenție. După alegeri, guvernul condus de Marcel Ciolacu a dat un OUG potrivit căruia banii folosiți în campanie se returnează pentru că în decembrie 2024 s-au anulat alegerile. În urma deciziei guvernului, AEP a susținut că nu poate rambursa campania lui Nicolae Ciucă, ceea ce PNL ceruse. Atunci, liberalii au dat AEP în judecată.

PNL pierde astfel 14 milioane de lei, întrucât, dacă ai folosit subvenția, nu poți să ceri rambursare.

Potrivit raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, cheltuielile electorale ale PNL au avut un cuantum total de 17.650.605,21 lei, sumă compusă din :