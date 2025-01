Reacția lui Călin Georgescu la protestul AUR, într-o postare în engleză: „Reluarea turului II, singura cale pentru corupți să ceară iertare poporului”

Călin Georgescu a comentat protestul AUR de la București, de duminică după-amiază, într-o postare pe rețeaua X, în limba engleză. Georgescu a scris că reluarea turului II al alegerilor prezidențiale este „singura cale pentru cei corupți să-și ceară iertare de la popor”.

„Poporul român, trezit în conștiință, luptă pentru singurul principiu demn al întregii lumi libere: alegerile democratice și reluarea turului II al alegerilor prezidențiale (un tur care a fost întrerupt abuziv de către Curtea Constituțională a României”, își începe Georgescu postarea.

El susține că cei care ar fi ordonat CCR să anuleze alegerile și-au dat seama că nu pot schimba voința poporului și a lui Dumnezeu.

„Românii nu permit justiției politizate și politicienilor corupți să creeze un precedent intern sau, chiar mai periculos, unul internațional, care ar face ca întreaga lume liberă să se întoarce la dictatură, mai devreme sau mai târziu. Reluarea turului II al alegerilor prezidențiale este singura cale pentru cei corupți de a-și cere iertare de la popor și sfânta democrație”, susține Georgescu în postarea la care a alăturat și un clip video de la marșul protestatarilor prin București

The Romanian people, awakened in consciousness, are fighting for the only dignified principle of the entire free world: democratic elections and the resumption of the second round of the presidential elections (a round that was abusively interrupted by the Constitutional Court of… pic.twitter.com/BDaprVinkD