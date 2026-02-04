Reacția lui Călin Georgescu la raportul din Congresul SUA. Care este „singura soluție corectă” pentru fostul candidat

Călin Georgescu, fostul candidat la președinția României, a afirmat, într-o intervenție telefonic la Realitatea Plus, că raportul elaborat în Camera Reprezentanților care vizează inclusiv anularea alegerilor prezidențiale din 2024 arată că „singura soluție corectă este întoarcerea la vot” prin organizarea de noi alegeri prezidențiale, la care să se adauge și alegeri parlamentare anticipate.

Călin Georgescu susține că raportul este „o rază de nădejde” pentru românii care cred că anularea alegerilor a reprezentat „o realitate dureroasă”.

„Anularea alegerilor a făcut ca milioane de români să simtă că dreptul la vot le-a fost luat. Și asta este o rană adâncă ce a zguduit echilibrul social și a știrbit grav încrederea românilor în democrație”, a spus Georgescu.

Citește și Un raport din Congresul SUA chestionează anularea alegerilor din România și susține că Bruxelles-ul se amestecă prin cenzură în alegerile statelor membre

Georgescu vrea noi alegeri și pentru Parlament

Invocând faptul că raportul din Camera Reprezentanților spune că este nevoie de dovezi clare privind ingerințele în buna desfășurare a procesului electoral din decembrie 2024, Georgescu a solicitat desecretizarea tuturor documentelor care au stat la baza deciziei de anulare a alegerilor.

„Singura soluție corectă este întoarcerea la vot. În mod cinstit și democratic, România nu poate merge mai departe fără ca poporul să fie întrebat și respectat”, a spus fostul candidat. Întrebat ce înțelege prin „întoarcerea la vot”, Călin Georgescu a răspuns: „Întoarcerea la două lucruri: alegeri prezidențiale și alegeri parlamentare anticipate.”

Georgescu susține că raportul confirmă că nu au existat ingerințe rusești în alegeri și nici prin intermediul rețelelor sociale, motiv pentru care autoritățile de la București trebuie să vină cu clarificări.

„O democrație solidă nu se teme de clarificare și nici de verificare. Raportul SUA a apărut ca un document distinct bazat pe date, elemente proprii de analiză, documente care ridică dubii legate de cenzura exercitată pe plan intern și de rolul unor decizii europene în anularea alegerilor”, a mai spus Georgescu.

Ce conține raportul din Congresul SUA

Un raport preliminar al Comisiei juridice a Congresului SUA pune sub semnul îndoielii decizia anulării alegerilor prezidențiale din România, republicanii din această comisie observând că nu există dovezi ale amestecului Rusiei și acuzând Comisia Europeană că interferează, prin cenzură, în alegerile din statele membre. Comisia Europeană a respins acuzațiile, spunând că sunt complet nefondate.

România este menționată de 113 ori în raportul preliminar, autorii documentului punând sub semnul întrebării necesitatea anulării alegerilor prezidențiale din 2024.

Concret, raportul susține că cele mai agresive măsuri de cenzură ale UE au fost adoptate în timpul alegerilor prezidențiale din România din 2024, când Curtea Constituțională a anulat rezultatele primului tur, câștigat de candidatul populist independent, puțin cunoscut, Călin Georgescu.

Decizia, observă raportul, a fost luată după ce serviciile de informații românești au susținut că Rusia l-ar fi sprijinit în secret pe Georgescu printr-o campanie coordonată pe TikTok.

Documentele interne ale TikTok prezentate comisiei americane par să contrazică această versiune a evenimentelor, se arată în raport. TikTok a informat Comisia Europeană că „nu a găsit și nici nu i s-au prezentat dovezi” care să susțină afirmația-cheie a autorităților române privind o interferență rusă, spune raportul.

La sfârșitul lunii decembrie 2024, presa a relatat, citând dovezi furnizate de autoritatea fiscală din România, că presupusa campanie de interferență rusă fusese, de fapt, finanțată de un alt partid politic românesc, mai spune raportul, citând o informație dezvăluită inițial de site-ul de investigații Snoop.

Reacția președintelui Nicușor Dan

Decizia de anulare a alegerilor prezidențiale din România de la finalul anului 2024 a fost un act juridic intern cu scopul de a proteja ordinea constituțională în fața unor amenințări, a transmis miercuri președintele Nicușor Dan într-o postare pe Facebook.

„Indiferent de concluziile tehnice ale TikTok citate în raport, decizia de anulare a alegerilor a fost un act juridic intern de protecție a ordinii constituționale în fața unei amenințări asimetrice, bazat pe evaluările instituțiilor de securitate națională și pe autoritatea Curții Constituționale a României”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele subliniază că această decizie luată în decembrie 2024 s-a bazat pe „documentele care indicau fără echivoc denaturarea egalității de șanse între candidați și vicierea masivă a campaniei electorale de către un singur candidat (n.r. Călin Georgescu) prin utilizarea netransparentă și ilegală a tehnologiilor digitale și a inteligenței artificiale, precum și prin finanțarea nedeclarată a campaniei electorale, inclusiv în mediul online”, scrie Nicușor Dan.

El numește explicit o intervenție a Rusiei în alegerile din România și precizează că aceasta a fost deja documentată în rapoarte oficiale ale NATO, Uniunii Europene și Guvernului Marii Britanii. „Imixtiunea malignă a Federației Ruse nu s-a limitat la o singură platformă de social media, ci face obiectul unei ample campanii de manipulare cu scopul de a destabiliza democrațiile europene, demers care se derulează de mulți ani sub forma unui veritabil război hibrid”, subliniază șeful statului.