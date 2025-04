Reacția lui Cătălin Predoiu după ce i-a fost șters contul de TikTok lui Ion Cristoiu

Cătălin Predoiu, ministru al Afacerilor Interne și lider al PNL, a negat orice presupusă implicare a sa sau instituției pe care o conduce în decizia TikTok de a suspenda contul jurnalistului Ion Cristoiu.

Liberalul a explicat că ziaristul „poate obține lămuriri directe de la reprezentanții TikTok” în ceea ce privește motivele care au dus la suspendarea contului său.

„Resping categoric orice presupusă implicare a mea sau a Ministerului Afacerilor Interne/Direcției Generale de Protecție Internă în închiderea, de către platforma TikTok, a contului domnului Ion Cristoiu. Domnul Cristoiu poate obține lămuriri directe de la reprezentanții TikTok cu privire la motivele suspendării contului său. Sublinez că nu există nicio legătură între mine sau MAI/DGPI și această situație. Regret propagarea acestei informații false și o resping cu fermitate”, a declarat Cătălin Predoiu, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

Ce a spus Ion Cristoiu despre suspendarea contului de TikTok

Ion Cristoiu, care susține că în trei luni a strâns 7,4 milioane de aprecieri pe TikTok, a declarat pentru HotNews că în 25 martie a primit un avertisment pentru un videoclip în care comenta o declarație făcută de premierul Ciolacu, dar că ulterior rețeaua a motivat suspendarea cu postări anterioare, din ianuarie și februarie, pentru care nu primise niciun avertisment.

Jurnalistul a precizat că a făcut contestație, conform regulamentului, împotriva avertismentului primit în 25 martie.

„Sigur că mi-au răspuns în stilul limbajului de lemn și, după asta, nu mi-au mai zis nimic. M-am trezit astăzi cu contul suspendat. Argumentele sunt postări din ianuarie și februarie”, a spus Cristoiu.

El susține că pentru suspendarea unui cont de TikTok „trebuie să ai mai multe avertismente”: „Eu având numai unul, mi-au luat clipurile din urmă. Dar ele nu erau cu avertisment în ianuarie”.

Ion Cristoiu a spus că nu avea un limbaj violent în videoclipurile de pe TikTok, dar că acestea erau „mai îndrăznețe”.

„Erau clipuri mai îndrăznețe. De exemplu, cel care era cu primul avertisment pleca de la declarațiile lui Marcel Ciolacu că s-au renumărat alegerile pentru a se anula. Eu am zis că probabil că CCR a primit indicații, apropo de ce zicea el, să renumere voturile pentru a le anula. Era un punct de vedere. Deci eu nu sunt genul să înjur”, a mai spus Ion Cristoiu.

Declarația la care se referă Ion Cristoiu a fost făcută de Marcel Ciolacu în 25 martie, după ce a fost întrebat dacă statul a funcționat impecabil, în contextul în care alegerile de anul trecut au fost anulate.

„Cel care trebuia să răspundă era președintele în exercițiu, e șeful CSAT, are cele mai multe informații. Că nu s-a gestionat corect, credeți că eu n-am observat că s-a încercat așa o anulare a alegerilor pe renumărare, am înțeles toate lucrurile. (…) Eu am spus că nu vreau renumărarea, acela e votul exprimat și cu asta am terminat”, a spus Ciolacu citat de Mediafax.