TikTok a șters contul lui Ion Cristoiu: „Erau clipuri mai îndrăznețe” / AUR și POT acuză rețeaua de socializare că „cedează presiunilor sistemului”

Ion Cristoiu spune că în trei luni a strâns pe TikTok 7,4 milioane de aprecieri, până la decizia de miercuri, când contul i-a fost șters. Contactat de HotNews, el admite că a primit un avertisment pe 25 martie, pentru un videoclip în care comenta o declarație făcută de premierul Ciolacu, dar spune că însă afirmă că ulterior rețeaua a motivat suspendarea cu postări anterioare, din ianuarie și februarie, pentru acre nu primise niciun avertisment.

Ion Cristoiu a anunțat pe contul său de Facebook, într-un videoclip intitulat „Cenzură: mi s-a suspendat contul de TikTok”, despre decizia luată de rețeaua de socializare.

Contactat de HotNews, jurnalistul a spus că a primit un prim avertisment pe 25 martie, la care a făcut contestație, conform regulamentului. „Sigur că mi-au răspuns în stilul limbajului de lemn și, după asta, nu mi-au mai zis nimic. M-am trezit astăzi cu contul suspendat. Argumentele sunt postări din ianuarie și februarie”, a spus Cristoiu.

Jurnalistul afirmă că, pentru ca un cont să fie suspendat de pe TikTok, „trebuie să ai mai multe avertismente”: „Eu având numai unul, mi-au luat clipurile din urmă. Dar ele nu erau cu avertisment în ianuarie”.

Cristoiu susține că în videoclipurile publicate pe TikTok nu avea un limbaj violent.

„Erau clipuri mai îndrăznețe. De exemplu, cel care era cu primul avertisment pleca de la declarațiile lui Marcel Ciolacu că s-au renumărat alegerile pentru a se anula. Eu am zis că probabil că CCR a primit indicații, apropo de ce zicea el, să renumere voturile pentru a le anula. Era un punct de vedere. Deci eu nu sunt genul să înjur”, a spus acesta.

Declarația la care se referă Ion Cristoiu a fost făcută de Marcel Ciolacu în 25 martie, după ce a fost întrebat dacă statul a funcționat impecabil, în contextul în care alegerile de anul trecut au fost anulate.

„Cel care trebuia să răspundă era președintele în exercițiu, e șeful CSAT, are cele mai multe informații. Că nu s-a gestionat corect, credeți că eu n-am observat că s-a încercat așa o anulare a alegerilor pe renumărare, am înțeles toate lucrurile. (…) Eu am spus că nu vreau renumărarea, acela e votul exprimat și cu asta am terminat”, a spus Ciolacu citat de Mediafax.

George Simion: „Libertatea de exprimare este în real pericol”

Președintele AUR și totodată candidatul la prezidențiale George Simion a criticat, printr-un comentariu pe Facebook, decizia TikTok prin care a fost șters contul lui Ion Cristoiu.

„O chestiune cu adevărat importantă: contul lui Ion Cristoiu a fost șters de pe TikTok. Libertatea de exprimare este în real pericol, rușine rețelei chinezești pentru că cedează presiunilor sistemului”, a reacționat Simion.

„La comanda sistemului, Tik Tok manipulează alegerile în România. Contul lui Ion Cristoiu a fost închis”, a fost reacția și președintei POT, Anamaria Gavrilă.

Ion Cristoiu a spus că nu comentează reacțiile celor doi lideri politici.

„Nu știu, e treaba lor. Nu mă… Eu nu am vorbit cu ei, nu apelez la nimeni. Am făcut o contestație, sigur că ea nu o să aibă nicio valoare. Pe mine m-a surprins această șmecherie, adică dacă erau după primul avertisment încă trei, patru videoclipuri, potrivit legii lor, și eu nu țineam cont… Dar așa, nu am avut… Eu chiar nu folosesc limbaj violent. Nu făceam altceva, decât comentam”, a mai declarat Cristoiu.

Suspendarea contului lui Ion Cristoiu de către TikTok vine în contextul în care în spațiul public din România s-a iscat o întreagă dezbatere după două decizii ale CNA prin care au fost șterse de pe internet anumite videoclipuri sau au fost sancționati autorii unor declarații.

Un astfel de exemplu este decizia CNA care l-a avut în centru pe jurnalistul Marius Tucă. CNA a dispus ștergerea unui videoclip realizat de acesta, intitulat „Democrația a fost călcată în picioare”.

Postul de radio DigiFM a primit drept sancțiune o somație publică din partea CNA, după ce într-o emisiune Lucian Mîndruță a spus că oamenii „care nu au performat intelectual s-au reprodus mai mult decât intelectualii”.