Liderii USR reacționează după ce Radu Miruță a fost declarat incompatibil de Agenția Națională de Integritate(ANI).

Dominic Fritz a invocat o decizie politică în cazul fostului ministru al Apărării, la scurt timp după anunțul ANI. Liderul USR a fost și el declarat incompatibil și recent a rămas fără mandatul de primar al Timișoarei ca urmare a unei modificări legislative promovate de PSD.

„ANI nu ar trebui să fie instrument politic. Nici Curtea de Conturi. Nici Curtea Constituțională … și las lista deschisă în comentarii”, a transmis liderul USR, Dominic Fritz printr-o postare pe Facebook.

El susține că aceste instituții sunt acum „în mâna unui singur partid”, cu referire la PSD.

„Pentru asta ne vom bate: ca România să fie guvernată corect, fără PSD și AUR la butoane”, mai spune Fritz.

Clotilde Armand: „Ăsta da stat capturat”

La scurt timp după anunțul ANI privind incompatibilitatea lui Radu Miruță, Clotilde Armand, la rândul ei declarată incompatibilă, a scris pe Facebook că „ușor, ușor, până la alegeri, singurii declarați compatibili de ANI vor fi pesediștii! Ăsta da stat capturat”.

„Cazul lui Radu Miruță ridică din nou întrebări despre independența Agenției Naționale de Integritate. De ce spun asta?”, mai transmite ea.

Vlad Voiculescu: „Un nou atac mizerabil împotriva unui USR-ist”

Vlad Voiculescu, eurodeputat USR, a transmis că felul în care funcționează uneori chiar Agenția Națională de Integritate este „incompatibil cu ideea de stat de drept”.

„Ce «crimă» a comis Radu Miruţă? În perioada în care era deputat, a întocmit și depus un raport de expertiză tehnică judiciară. Atât. Nu a cerut niciun ban. Nu a încasat niciun ban. Nici măcar un cent. ANI știe foarte bine asta” mai scrie Voiculescu.

El a adăugat și că „regulile trebuie respectate”, dar că integritate nu poate fi „redusă la un concurs de găsit greșeli formale”.

„Avem nevoie de instituții care să prindă corupții. Nu de instituții care să vâneze virgule”, transmite eurodeputatul.

ANI l-a declarat incompatibil pe Miruță

Fostul ministru al Apărării, Radu Miruță a fost declarat incompatibil de ANI, care susține că în perioada 2022-2023 acesta a desfășurat activități specifice unei persoane fizice autorizate (PFA) prin întocmirea și depunerea unui raport de expertiză judiciară.

Potrivit unui comunicat de presă al instituției, Miruță a fost informat despre „declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris”.

„Este o mizerie de la un capăt la celălalt. ANI a confirmat că această expertiză poate fi făcută”, a declarat pentru HotNews Radu Miruță. El va susține și o conferință de presă la ora 12:30.

Fritz a pierdut funcția de primar după modificare legii ANI

În august, președintele Nicușor Dan a promulgat Legea privind reforma Agenției Naționale de Integritate (ANI).

Drept efect al noii legi, Dominic Fritz și-a pierdut mandatul de primar al Timișoarei, pentru că a fost găsit în conflict de interese.

Practic, în această nouă lege, care reprezenta un jalon din PNRR, parlamentarii PSD și AUR au introdus un așa-numit „amendamentFritz” care prevede că persoanele declarate în conflict de interese sau în incompatibilitate și care au primit o decizie definitivă în acest sens își vor pierde mandatele. USR a încercat de mai multe ori să-l elimine.

Legea a ajuns și la CCR, care a declarat amendamentul ca fiind constituțional.

În iunie 2026, Fritz fusese declarat în conflict de interese de către Înalta Curte de Casație și Justiție.