Reacția lui Donald Trump la arestarea fostului prinţ Andrew: „Foarte trist”

Preşedintele american Donald Trump a reacţionat, joi, la vestea arestării fostului prinţ Andrew, ambii făcând cândva parte din anturajul infractorului sexual Jeffrey Epstein, a cărui reţea de influenţă a fost dezvăluită odată cu publicarea a mii de documente legate de dosarele lui, relatează News.ro.

„Cred că e foarte trist. Cred că este foarte rău pentru familia regală”, a declarat Trump reporterilor. „Este foarte, foarte trist pentru mine… să văd ce se întâmplă cu fratele său (al regelui Charles)”.

Donald Trump a fost întrebat dacă şi alte persoane din SUA ar putea fi acuzate de fapte similare. Vorbind despre sine, Trump a adăugat că el este cel care „poate vorbi despre asta”, deoarece a fost „total exonerat” după publicarea dosarelor Epstein. „Nu am făcut nimic”, a spus el.

„Într-un fel, sunt expert în acest domeniu, deoarece eu am fost complet exonerat, aşa că pot vorbi despre asta… este un lucru foarte trist”, a adăugat el. „Fratele său, care va veni în ţara noastră foarte curând, regele… este un lucru foarte trist”, a completat Trump.

Regele Charles al Marii Britanii urmează să viziteze SUA în aprilie.

Fratele mai mic al regelui Charles, Andrew Mountbatten-Windsor, a fost eliberat joi seară din custodia poliţiei, după ce fusese arestat sub suspiciunea de abuz în serviciu, pe baza acuzaţiilor că ar fi trimis documente guvernamentale confidenţiale lui Jeffrey Epstein.

Andrew Mountbatten-Windsor, care a împlinit 66 de ani chiar joi, a fost interogat toată ziua de detectivii de la Poliţia din Thames Valley.

La începutul acestei luni, poliţia a declarat că investighează acuzaţiile potrivit cărora el ar fi transmis documente fostului infractor sexual condamnat Jeffrey Epstein în timp ce activa ca reprezentant comercial. Documentele din cazul Epstein sugerează că Mountbatten-Windsor i-a transmis lui Epstein în 2010 rapoarte despre Vietnam, Singapore şi alte locuri pe care le-a vizitat în cadrul unor călătorii oficiale în calitate de reprezentant special al guvernului pentru comerţ şi investiţii. El a fost nevoit să demisioneze din această funcţie în 2011, după ce au ieşit la iveală legăturile sale strânse cu Epstein.

Arestarea lui Andrew, membru senior al familiei regale, al optulea în linia de succesiune la tron, este fără precedent în epoca modernă.

„Am aflat cu cea mai profundă îngrijorare vestea despre Andrew Mountbatten-Windsor şi suspiciunea de abuz în serviciu”, a reacţionat fratele său, regele Charles, într-un comunicat.

Un martor al agenției Reuters l-a văzut pe prinţul Andrew părăsind secţia de poliţie din Aylsham, din estul Angliei, unde a fost întâmpinat de un mic grup de fotografi şi echipe de televiziune, imediat după ora locală 19:00 (21:00, ora României).

O fotografie Reuters făcută după eliberarea sa îl arată aşezat într-o maşină, vizibil şocat.

Poliţia din Thames Valley a declarat joi că „bărbatul arestat” a fost „eliberat pe durata anchetei”.

Deşi Palatul Buckingham nu a fost informat în prealabil despre arestare, regele Charles a transmis că autorităţile au „sprijinul şi cooperarea deplină şi sinceră” a familiei.

„Permiteţi-mi să afirm clar: legea trebuie să-şi urmeze cursul”, a declarat monarhul în comunicatul său. „Între timp, familia mea şi cu mine vom continua să ne îndeplinim datoria şi să vă servim pe toţi”, a adăugat el adresându-se supuşilor săi.

Regele a vizitat joi un show de modă la Londra, fără a face alte comentarii publice.

Andrew Mountbatten-Windsor, al doilea fiu al fostei regine Elizabeth a II-a, a negat întotdeauna orice faptă ilegală în legătură cu Epstein şi a declarat că regretă prietenia lor.

La rândul său, Donald Trump, care a avut relaţii de prietenie cu Jeffrey Epstein, a declarat că la un moment dat s-au certat şi au întrerupt relaţiile.