Reacția lui Emil Boc după ce numele său a fost vehiculat pentru un post de judecător la Curtea Constituțională

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat marți că nu s-a pus problema unei eventuale plecări la Curtea Constituţională, spunând că proiectul său politic rămâne cel de edil al Clujului.

Numele lui Emil Boc a fost vehiculat în spațiul public ca posibil candidat pentru una dintre cele trei funcții de judecător la CCR care urmează să se elibereze în luna iunie.

Întrebat marți, într-un interviu live la Ziua de Cluj, despre o eventuală preluare a unui post la Curtea Constituţională, edilul clujean a respins vehement aceste informații.

„Este o funcţie extrem de importantă în statul român. Nu am solicitat, nu am primit, nu este niciun fel de subiect cu privire la această temă. Funcţia este onorantă, este una dintre cele mai importante din statul român, dar repet, nu am solicitat, nu mă interesează, nu plec la Curtea Constituţională”, a răspuns Emil Boc.

Acesta a precizat că nu ştie de unde a pornit această idee.

„Nu înţeleg de unde a apărut subiectul în dezbatere publică. Am spus clar anul trecut, am candidat pentru funcţia de primar al Clujului. Habar nu am cine întreţine constant această atmosferă. Pentru mine, cel mai important proiect politic pe care îl am este cel de primar al Clujului pentru ca, împreună cu clujenii, să ducem oraşul cât mai bine cu putinţă, să facem din Cluj un loc în care să ne simţim cât mai bine, să ne simţim acasă”, a mai declarat primarul din Cluj-Napoca.

Trei posturi de judecători ai Curții Constituționale urmează să devină vacante în iunie, ca urmare a terminării mandatelor lui Marian Enache, Livia Stanciu și Attila Varga. G4media relata pe 1 aprilie că în partidele din coaliția de guvernare au început discuțiile pentru nominalizări, iar printre favoriți s-ar număra Robert Cazanciuc (PSD), Emil Boc (PNL) și Csaba Asztalos (UDMR).

Pe 2 aprilie, preşedintele interimar al PNL, Cătălin Predoiu, a spus că Emil Boc are expertiză pentru a fi magistrat, are experienţă în materie de drept şi experienţă de conducere la nivel de Guvern.

„Domnul Emil Boc are expertiză pentru a fi magistrat, dânsul a profesat dreptul, are experienţă în materie de drept, are experienţă de conducere la nivel de Guvern, a lucrat foarte mult cu legislaţia. La nivel de primar, de asemenea şi din câte ştiu are şi preocupări în zona dreptului. Dar e un subiect care nu e în competenţa noastră”, a spus Predoiu, întrebat, la Palatul Parlamentului, dacă Emil Boc ar putea fi o variantă pentru a fi numit judecător la Curtea Constituţională, potrivit Digi24.