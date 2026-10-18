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Actualitate

Reacția lui Emmanuel Macron după protestele violente din Franța. Ce spune despre revendicările manifestanților

Alexandra Coșlea
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Președintele francez Emmanuel Macron a condamnat duminică seară incidentele brutale produse în cursul zilei precedente, pe care le-a descris drept „o violență scăpată de sub control”, în timpul protestelor în care au fost răniți o mie de polițiști.

  • Pe lângă nemulțumirile din liceenilor, manifestațiile din întreaga Franță au fost alimentate de grupuri revoltate de prețurile ridicate și de deteriorarea sistemului de protecție socială, în timp ce autoritățile au atribuit violențele „extremei stângi”.
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