Reacția lui Emmanuel Macron după protestele violente din Franța. Ce spune despre revendicările manifestanților

Președintele francez Emmanuel Macron a condamnat duminică seară incidentele brutale produse în cursul zilei precedente, pe care le-a descris drept „o violență scăpată de sub control”, în timpul protestelor în care au fost răniți o mie de polițiști.

„Privind aceste imagini, ne-am întrebat cu toții: «Ce au în cap?»”, a declarat Macron într-un discurs televizat. El a adăugat că oamenii simt „furie și rușine” în urma evenimentelor.

Macron, ale cărui ultime șase luni de mandat sunt marcate de presiuni politice, fiscale și sociale tot mai mari, a cerut să fie făcute publice toate informațiile privind strategia folosită de forțele de ordine pentru a gestiona situația, scrie Reuters.

În contextul criticilor la adresa serviciilor de informații și a modului în care a fost organizată intervenția, Macron a apreciat că forțele de ordine „și-au făcut datoria” și „au făcut tot ce au putut”.

Macron a precizat că i-a cerut ministrului de Interne, Laurent Nunez, să „tragă toate învățămintele necesare”, în special în ceea ce privește culegerea de informații și anticiparea evenimentelor, adăugând că așteaptă „răspunsuri clare”, notează AFP.

Cu toate acestea, el a insistat că este nevoie de transparență în privința modului în care au intervenit forțele de ordine în timpul protestelor.

Mii de persoane arestate

Manifestațile împotriva scumpirii traiului care au scos sute de oameni în stradă în întreaga Franța au fost marcat de numeroase incidente la Paris și în alte părți ale Franței, inclusiv magazine vandalizate și jefuite. Peste 2.400 de persoane au fost arestate până duminică seară.

Liderul de la Palatul Elysee a declarat că înțelege îngrijorările celor care au protestat față de scumpirea traiului și a promis că cei care au vandalizat clădiri și magazine vor plăti.

„Cei care au distrus trebuie să plătească. Cei care au jefuit trebuie să restituie”, a declarat Macron. „Cei care au încercat să răstoarne țara vor răspunde”, a adăugat el.

Ce spune Macron despre scumpirile din Franța

Președintele francez a pledat pentru a face distincție între autorii actelor de vandalism și manifestanții veniți să-și exprime pașnic revendicările.

„Nu trebuie să-i confundăm niciodată pe aceștia din urmă cu cei care au distrus, au spart și au jefuit”, a subliniat el, recunoscând că îngrijorările legate de creșterea prețurilor la carburanți sunt legitime, conform BFMTV.

Macron a atribuit aceste creșteri consecințelor conflictului din Golful Persic, la care Franța nu a luat parte. El a anunțat că, începând de luni, își va continua demersurile internaționale pentru a asigura aprovizionarea Franței cu combustibil și gaz, deplasându-se în țările din Golf.

Președintele Franței a mai spus că înțelege angoasele pe care le au tinerii care s-au revoltat în ultimele săptămâni. El a menționat îngrijorările acestora privind viitorul lor, la condițiile de viață și de studiu, la orientarea profesională și la locul lor în societate.

„Vocea lor trebuie ascultată fără prejudecăți și fără a minimiza dificultățile”, a declarat Macron, asigurând că guvernul a început să facă demersuri în legătură problemele reclamate.

Macron a mai spus că a solicitat guvernului să reunească în această săptămână studenți, profesori, parlamentari, reprezentanți ai sindicatelor și lideri ai mediului de afaceri pentru a formula ceea ce el a descris drept „propuneri concrete” de soluționare a crizei, fără a oferi însă detalii suplimentare.

Președintele francez s-a adresat duminică seară națiunii în contextul în care guvernul este supus presiunilor din partea opoziției și a unor primari în ceea ce privește modul în care au fost gestionate manifestațiile de sâmbătă și duminică, comentează Le Monde.

În centrul criticilor se află ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a cărui demisie este cerută atât de stânga, cât și de extrema dreaptă.