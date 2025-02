Reacția lui Ilie Bolojan după ce JD Vance a vorbit critic de anularea alegerilor: „Îi asigur pe toți partenerii și aliații noștri că România rămâne un aliat de încredere”

Președintele interimar Ilie Bolojan a ieșit cu un mesaj public în care dă asigurări privind poziția României în raport cu UE și NATO după ce vicepreședintele american a declarat vineri, la Conferința de Securitate de la Munchen, că alegerile din România au fost anulate „pe baza suspiciunilor slabe ale unei agenții de informații și la presiunea enormă din partea vecinilor săi continentali”.

„În calitate de Președinte interimar al României, îi asigur pe toți partenerii și aliații noștri că România rămâne un aliat de încredere, angajat ferm față de o Uniune Europeană coezivă, o alianță NATO mai puternică și un parteneriat transatlantic solid”, a transmis Ilie Bolojan pe X.

As Interim President of Romania, I reassure all our partners and allies that Romania remains a reliable ally, firmly committed to a cohesive European Union, a stronger NATO and a solid transatlantic partnership.