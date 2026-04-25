Reacția lui Ilie Bolojan după ce o dronă rusească s-a prăbușit la Galați şi a afectat o gospodărie

Premierul Ilie Bolojan spune că violarea, din nou, a spaţiului aerian românesc de către Rusia este „un act iresponsabil” şi o încălcare gravă a dreptului internaţional.

„În noaptea trecută, o dronă de fabricație rusească a căzut în Galați și a afectat o gospodărie. În urma incidentului, am discutat cu toți factorii de decizie pentru a lua imediat măsurile necesare. Prioritatea Guvernului României rămâne protecția și siguranța cetățenilor. Au fost dispuse și măsuri diplomatice, inclusiv informarea partenerilor și a aliaților”, a scris premierul Bolojan, într-o postate pe pagina sa de Facebook.

Bolojan a adăugat că aceste incidente generează riscuri pentru securitatea României şi a statelor de pe Flancul Estic.

„Violarea, din nou, a spațiului aerian românesc de către Rusia este un act iresponsabil și o încălcare gravă a dreptului internațional. O condamn fără rezerve și cer ferm Rusiei să înceteze imediat astfel de acțiuni. Aceste incidente sunt o consecință a războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și generează riscuri pentru securitatea României și a statelor de pe Flancul Estic”, a mai spus Bolojan.

Drona prăbușită la Galați

Drona căzută în noaptea de vineri spre sâmbătă în Galați, în timpul unui atac rusesc în zona orașului ucrainean Reni, are încărcătură explozivă, iar autoritățile au evacuat peste 200 de localnici din zonă. Ulterior, au fost evacuate 315 de persoane având locuinţele pe traseul de deplasare al transportului special organizat de autorităţi pentru dronă, către locul de detonare din afara oraşului.

Punctul unde s-a prăbușit drona rusească în Galați, lovind un stâlp de electricitate și o anexă dintr-o curte, este la 14 kilometri de cea mai apropiată graniță ucraineană.