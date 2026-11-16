Reacția lui Nicușor Dan după blocajul de la Francofonie, unde candida Dacian Cioloș

Numirea unui nou secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei a fost amânată „pentru a nu afecta unitatea francofoniei”, a scris luni președintele Nicușor Dan, într-o postare pe contul său de X.

Cele 53 de state și guverne membre cu drepturi depline ale OIF nu au putut ajunge la un consens privind desemnarea unuia dintre cei patru candidați pentru șefia Francofoniei, printre care și Dacian Cioloș.

„După mai multe runde intense de negociere, statele membre ale Organizației Internaționale a Francofoniei nu au ajuns la consens privind noul Secretar general. Tocmai pentru a nu afecta unitatea francofoniei, s-a luat decizia de a amâna cu un an desemnarea noului Secretar general al OIF”, a scris Nicușor Dan, pe pagina sa de X.

Despre Dacian Cioloș, consilierul său prezidențial pe politică externă, Nicușor Dan spune că „a dus o campanie foarte bună, care a sporit vizibilitatea României în toate țările francofone de pe mai multe continente, cu un plan ambițios de reformare, revitalizare și modernizare a OIF”.

„În același timp, această candidatură a demonstrat că dispunem de capacitatea, competențele și cunoștințele necesare pentru a desfășura campanii la scară internațională”, a mai spus șeful statului.

Alegerile au fost amânate după ce Rwanda a blocat orice încercare de consens, în ciuda medierii încercate de Franța și mai multe state africane, au declarat surse la curent cu procesul de votare pentru HotNews. Propunerea de amânare a aparținut președintelui francez Emmanuel Macron și a fost agreată de statele africane.

Louise Mushikiwabo, președintă din 2019, va mai rămâne un an la șefia organizației, dar Rwanda nu va mai avea un nou candidat în alegerile din 2027, ca urmare a înțelegerii de astăzi.