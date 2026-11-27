Președintele Nicușor Dan i-a răspuns, vineri, de la Bruxelles, liderului AUR, care a acuzat, la ieșirea de la Parchetul General, că dosarul în care este cercetat penal este unul politic, generat de ultimele declarații ale șefului statului.

„Am spus de mai multe ori și încerc sa fiu cât de obiectiv pot: în momentul în care faci o afirmație trebuie să o probezi. În momentul în care cineva face la rând afirmații neprobate, persoana respectivă, indiferent de poziția lui în stat, în societate, nu trebuie să fie luată în serios”, a declarat Nicușor Dan, întrebat de jurnaliști despre declarațiile liderului AUR.

„Trebuie să dăm credit celor care atunci când spun lucruri, se și întâmplă”

El a spus că este în contact cu oameni, obține informații sau opinii de la ei, dar că nu are de ce să interacționeze „față de cineva care îmi spune o dată, de două ori, de trei ori, niște bluff-uri care nu se confirmă”: „Eu așa mă raportez la oameni. Sunt în contact cu oamenii, obțin informații, opinii de la ei. Față de cineva care de două trei ori îmi spune niște blufuri care nu se confirmă, nu prea mai am ce să interacționez”.

„Cred că și societatea ar trebui să facă la fel. Trăim într-o lume complexă, în care informația este esențială, trebuie să dăm credit celor care atunci când spun lucruri, se și întâmplă”, a continuat președintele.

George Simion, inculpat

Liderul AUR, George Simion, a mers joi la Parchetul General pentru a fi audiat, în calitate de suspect, într-un dosar de instigare publică.

El a fost pus sub urmărire penală de către procurori după ce, într-un clip postat pe pagina sa de Facebook, în martie 2025, a spus că „cei care au comis lovitura de stat”, în contextul respingerii candidaturii lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale, „ar trebui jupuiți în piața publică”.

La ieșirea de la audieri, Simion a acuzat că dosarul este unul politic:

„Opinia mea față de acest dosar politic este că este vizată doborârea partidului AUR, îngenuncherea noastră pentru că am refuzat în mod repetat să facem pace cu sistemul, am refuzat să votăm Guvernul Veștea, am refuzat să le votăm propunerile lor. Așa că Nicușor Dan a spus foarte clar televizat în ultimele două săptămâni ce intenții are și de cine îi este frică în anul 2028”.