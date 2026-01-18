Nicușor Dan spune că e „profund îngrijorat” după amenințările lui Trump către țările europene în criza Groenlanda. Mesajul complet al președintelui

Nicușor Dan, discurs la recepția de Ziua Națională de la Cotroceni. Foto: Presidency.ro

Președintele Nicușor Dan a comentat, într-o postare pe X, în limba engleză, creșterea tensiunilor din Washington și aliații europeni din NATO, după ce președintele Donald Trump a anunțat că va impune taxe vamale suplimentare pentru opt țări care se opun intenției Casei Albe de a cumpăra Groenlanda.

„Sunt profund îngrijorat de escaladarea în declarațiile publice între partenerii și aliații transatlantici cu privire la evenimentele recente. Trebuie să reluăm discuțiile vorbind direct unii cu ceilalți, la nivelul diplomatic adecvat”, a scris Nicușor Dan.

I am deeply concerned by the escalation in public statements between transatlantic partners and allies regarding recent developments.

We have to resume talking directly to each other, at the appropriate diplomatic levels. — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) January 18, 2026

Președintele Donald Trump a anunțat, într-o postare pe rețeaua Truth Social, că impune taxe vamale de 10% pentru opt țări europene care se opun intenției SUA de a cumpăra Groenlanda. Nivelul taxei va fi crescut la 25% de la 1 iunie 2026, dacă nu se ajunge la un acord privind achiziția insulei, spune președintele american.

Pe lângă Danemarca, sunt vizate Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Marea Britanie, Olanda și Finlanda. Potrivit președintelui american, aceste state joacă „un joc foarte periculos” prin opoziția lor față de cedarea Groenlandei Statelor Unite.

„De aceea este imperativ ca, pentru a proteja pacea globală și securitatea, să fie luate măsuri dure pentru ca această situație potențial periculoasă să se sfârșească repede și fără dubii“, afirmă Donald Trump.

El anunță apoi că, începând cu 1 februarie 2026, toate țările menționate vor fi taxate cu un tarif 10% pe orice bunuri exportate în Statele Unite al Americii. „Pe 1 iunie 2026, tariful va fi majorat la 25%. Tariful va fi aplicat până când se ajunge la un acord pentru cumpărarea completă și totală a Groenlandei”, a precizat Trump.

Ratificarea acordului comercial UE-SUA va fi sistată în Parlamentul European, după ce Trump a anunțat noi taxe vamale împotriva unor state europene. Blocul comunitar discută următoarele măsuri, iar unele voci vorbesc despre utilizarea instrumentului anti-coerciție, „bazooka comercială” a UE, ce ar putea fi utilizată pentru impunerea unei game largi de restricții legate de comerț, investiții și finanțare, scriu Politico și Bloomberg