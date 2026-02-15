Reacția lui Orban după ce Zelenski a spus că se gândește doar să-și mărească burta: „Dragă Volodimir, există ceva ce nu înțelegi”

Viktor Orban a declarat că Ucraina nu poate adera la Uniunea Europeană, reacția sa venind la o critică deosebit de dură a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la adresa premierului ungar.

Sâmbătă, la Conferința de Securitate de la Munchen, Zelenski a avut o nouă ieșire la adresa lui Orban, cu care s-a ciocnit public în ultimele săptămâni.

„Numai Viktor se poate gândi cum să-şi mărească burta, nu cum să-şi mărească armata pentru a împiedica tancurile ruseşti să se întoarcă pe străzile din Budapesta”.

Orban a distribuit pe X un clip video cu declarația lui Zelenski, la care a adăugat și un mesaj care începe cu „dragă Volodimir“.

„Îți mulțumesc pentru încă un discurs electoral în sprijinul aderării Ucrainei la Uniunea Europeană. Acesta va ajuta foarte mult maghiarii să înțeleagă mai clar situația”, a scris ironic premierul ungar.

„Există însă ceva ce nu înțelegi: această dezbatere nu este despre mine și nu este despre tine. Este despre viitorul Ungariei, al Ucrainei și al Europei. Tocmai de aceea nu poți deveni membru al Uniunii Europene”, a adăugat el.

Dear Volodimir @ZelenskyyUa,



Thank you for yet another campaign speech in support of Ukraine’s accession to the European Union. It will greatly help Hungarians see the situation more clearly.



There is, however, something you misunderstand: this debate is not about me and it is… https://t.co/2xixBgMcnu — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 14, 2026

Noul schimb de replici vine după ce, joi, Orban i-a transmis lui Zelenski că „statele membre stabilesc condițiile, nu țările candidate” la aderare.