Replica lui Viktor Orban după declarațiile lui Zelenski despre aderarea la UE: „Statele membre stabilesc condițiile, nu țările candidate”

„Aderarea la Uniunea Europeană este un proces bazat pe merit”, a declarat premierul ungar Viktor Orban, joi, într-un postare pe X în care i-a transmis președintelui ucrainean Volodimir Zelenski că „statele membre stabilesc condițiile, nu țările candidate” la aderare, potrivit MTI.

Mesajul liderului ungar a venit în contextul în care, tot joi, Zelenski spusese că „este important ca Ucraina să facă tot posibilul pentru a fi pregătită din punct de vedere tehnic pentru aderarea la UE până în 2027”.

„Cel puțin principalii pași vor fi făcuți. Vreau o dată precisă. Dacă în acordul pe care America, Rusia – adică Putin – eu, în calitate de președinte al Ucrainei, și Europa, îl semnăm, nu există o dată, atunci Rusia va face tot posibilul pentru a bloca procesul”, a mai declarat președintele ucrainean, pe X, citat de Agerpres.

Publicația Politico a scris miercuri că Bruxellesul pregătește un plan care ar permite Kievului să beneficieze treptat de acces la statutul de membru deplin al Uniunii Europene, în cadrul unui format descris drept „extindere inversă”.

Oficialii UE iau în calcul un plan ce ar putea oferi Ucrainei statutul de membru parțial al blocului comunitar încă de anul viitor, înainte ca Kievul să realizeze reformele necesare pentru a beneficia de statutul de membru cu drepturi depline.

„Pentru noi, UE înseamnă detalii precise, pentru că este vorba despre garanții de securitate pentru Ucraina”, a mai scris Zelenski în postarea de joi.

„Acestea sunt detalii specifice, cu o dată precisă. Iar semnătura mea de astăzi, pe planul în 20 de puncte, planul de încheiere a războiului, garantează ucrainenilor că va exista o dată precisă pentru aderarea noastră”, a adăugat el.

Viktor Orban a cerut încă o dată oprirea sprijinului financiar pentru Ucraina

Tot joi, prim-ministrul Ungariei a spus că UE ar trebuie să înceteze să mai sprijine financiar Ucraina și ar trebui să cheltuie banii pentru susținerea propriei economii, potrivit AFP.

„Nu trimiteți banii altcuiva dacă aveți nevoie de ei pentru competitivitatea voastră și, prin urmare, nu trimiteți banii Ucrainei!”, a afirmat el, în cadrul unui summit al celor 27 de state membre ale UE axat pe competitivitate.

Un raport publicat de Parlamentul Europeană arată că, până la finalul anului 2025, UE mobilizase pentru Ucraina un ajutor total de circa 177 de miliarde de euro, sub formă de sprijin militar, bugetar sau pentru refugiați.