Reacția lui Sorin Grindeanu după ce PSD l-a chemat pe premierul Bolojan să dea explicații în Parlament: „Mă aştept şi la un plan concret”

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, după ce PSD l-a chemat pe premier luni, în Parlament, la „Ora Prim-ministrului”, pe tema retragerii de trupe SUA din România, că aşteaptă să explice românilor de ce am ajuns în această situaţie.

„Aştept să vină în Parlament să explice românilor de ce am ajuns în această situaţie, să vină să spună, domnilor, uitaţi, spre deosebire de Polonia, de exemplu, noi avem lucrurile aşa, aşa şi aşa şi Ministrul de Externe, care din ce am văzut eu în urmă cu vreo trei săptămâni, a avut o întâlnire la Washington, de unde noi, românii, am primit asigurări că toate lucrurile sunt în regulă, uite că la vreo lună, nici măcar o lună, pare că nu-i aşa”, a declarat Sorin Grindeanu, într-o conferință de presă la Târgu Jiu, citat de News.ro.

„Mă aştept şi la un plan concret, dincolo de ce s-a întâmplat şi explicaţii. Eu mă aştept ca în Parlament, când se vine, să se prezinte şi un plan concret despre cum întărim securitatea României, având în vedere ceea ce s-a întâmplat sau ceea ce s-a anunţat de către partenerul nostru strategic. Asta mă interesează pe mine, să văd cauzele şi să văd acel plan concret”, a declarat Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă marţi, când a avut o discuţie cu preşedintele Nicuşor Dan, a fost informat şi despre retragerea trupelor americane de pe teritoriul României, Sorin Grindeanu a spus că nu a fost informat.

„Am văzut retorica din ultimele 24 de ore, nu”, a declarat Grindeanu.

Întrebat la cine se referea când a spus că sunt „foarte mulţi anti-americani în acest guvern”, Grindeanu a răspuns:

„I-aţi văzut cu toţii şi sunt în formă continuată. Când ai declaraţii, an la rând, în care cataloghezi administraţia Trump, pe preşedintele Trump, în diverse forme, cum se cheamă asta? E doamna actual vicepremier Gheorghiu, am văzut luări de poziţii de acelaşi tip şi la purtătorul de cuvânt al Guvernului, ceva, dar mai uşor, şi la ministrul de externe”, a spus Grindeanu.

Premierul Bolojan, chemat să dea explicații

PSD îl cheamă luni, 3 noiembrie, pe premierul Ilie Bolojan în Parlament, la „Ora Prim-ministrului”. Solicitarea a fost aprobată joi de conducerea Camerei Deputaților, cu votul celor din PSD și AUR.

Motivul este legat de reacția Guvernului la decizia SUA de a retrage o parte din militarii din România, potrivit documentului depus de social-democrați.

Premierul Ilie Bolojan nu a decis încă dacă va da curs solicitării PSD de a da explicații în Parlament. „Nu a fost luată încă o decizie. Probabil va fi luată decizia astăzi”, au declarat surse din Guvern pentru HotNews.

Tot astăzi, Sorin Grindeanu a lansat un nou șir de atacuri la adresa lui Ilie Bolojan, acuzând, printre altele, „liniștea” de la Guvern după decizia Statelor Unite.