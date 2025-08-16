Reacția lui Viktor Orban după summitul din Alaska. „Lumea este astăzi un loc mai sigur decât era ieri”

Viktor Orban și Donald Trump, în timpul unei întâlniri la reședința Mar-a-Lago a lui Trump din Palm Beach, Florida, 8 martie 2024. Sursa foto: ZOLTAN FISCHER / AFP / Profimedia

Lumea este astăzi un loc mai sigur decât ieri, a scris premierul ungar, Viktor Orbán, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook. La rândul său, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior, a afirmat că lumea este un loc mai sigur atâta timp cât există dialog la nivel înalt între SUA şi Rusia, motiv pentru care cei doi preşedinţi merită apreciere pentru organizarea summitului, informează News.ro.

„Timp de ani de zile am urmărit cum cele două mari puteri nucleare îşi desfiinţează cadrul de cooperare şi îşi transmit mesaje ostile una alteia. Lumea este astăzi un loc mai sigur decât ieri”, a notat şeful Executivului de la Budapesta, citat de MTI.

„Weekend mai rău să nu avem!”, a adăugat prim-ministrul Ungariei.

De asemenea, şeful diplomaţiei ungare Péter Szijjártó a subliniat că s-a demonstrat din nou că războiul din Ucraina nu are soluţie pe câmpul de luptă, ci la masa negocierilor, iar pacea poate fi obţinută doar prin discuţii, dialog şi menţinerea canalelor diplomatice deschise.

„Noi, ungurii, de trei ani şi jumătate susţinem această poziţie, în contrast cu Bruxelles şi cu politicienii europeni pro-război”, a afirmat ministrul.

În schimb, ceilalți lideri europeni au avut o poziție mult mai prudentă după întâlnirea dintre Donald Trum și Vladimir Putin. Liderii europeni s-au consultat sâmbătă dimineață și au transmis un mesaj prin care salută eforturile de pace și spun că sunt gata să colaboreze pentru un summit trilateral, însă au subliniat că există niște condiții.

Ce spun liderii europeni că nu este negociabil

Suntem convinși că Ucraina trebuie să beneficieze de garanții de securitate solide pentru a-și apăra în mod eficient suveranitatea și integritatea teritorială. Salutăm declarația președintelui Trump potrivit căreia SUA sunt pregătite să ofere garanții de securitate. Coaliția Voinței este pregătită să joace un rol activ.

Nu ar trebui impuse restricții asupra forțelor armate ale Ucrainei sau asupra cooperării acesteia cu țări terțe.

Rusia nu poate exercita dreptul de veto asupra aderării Ucrainei la UE și NATO.

Ucraina va fi cea care va lua decizii cu privire la teritoriul său. Frontierele internaționale nu trebuie modificate prin forță.

„Sprijinul nostru pentru Ucraina va continua”

„Suntem hotărâți să facem mai mult pentru a menține Ucraina puternică, în vederea încetării luptelor și a instaurării unei păci juste și durabile.

Atâta timp cât uciderile din Ucraina continuă, suntem pregătiți să menținem presiunea asupra Rusiei. Vom continua să întărim sancțiunile și măsurile economice mai ample pentru a exercita presiune asupra economiei de război a Rusiei până când se va instaura o pace justă și durabilă.

Ucraina poate conta pe solidaritatea noastră neclintită în eforturile noastre de a obține o pace care să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și ale Europei”, se mai subliniază în comunicat.