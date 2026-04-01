Reacția Marii Britanii după ce Trump a spus că analizează retragerea din NATO: „Suntem pe deplin angajați”

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a spus că va acționa în interesul țării sale, indiferent de „zgomotul” din jur, atunci când a fost întrebat despre declarația președintelui american Donald Trump, care a afirmat că ia în considerare serios retragerea Statelor Unite din NATO, potrivit Reuters și AFP.

„Indiferent de presiunea exercitată asupra mea și a altora, indiferent de zgomotul din jur, voi acționa în interesul național britanic în deciziile pe care le voi lua”, a declarat presei miercuri Starmer.

Premierul britanic a apărat NATO, calificând-o drept „cea mai eficientă alianță militară pe care lumea a cunoscut-o vreodată”.

NATO „ne asigură securitatea de câteva decenii și suntem pe deplin angajați” în această alianță, a declarat liderul laburist în cadrul unei conferințe de presă la Downing Street.

Starmer a spus că instabilitatea globală provocată de războiul din Iran înseamnă că Marea Britanie ar trebui să se alinieze mai strâns cu Uniunea Europeană în materie de securitate și economie, ca răspuns la criticile președintelui american Donald Trump.

El a afirmat că impactul războiului „ne va defini pentru o generație” și ar putea fi similar cu creșterea prețurilor la energie din anii 1970.

„Vrem să fim mai ambițioși, să avem o cooperare economică mai strânsă, o cooperare mai strânsă în domeniul securității, un parteneriat care să recunoască valorile noastre comune, interesul nostru comun și viitorul nostru comun” cu UE, a declarat Starmer reporterilor.

Reacția lui Starmer a venit după ce, într-un interviu acordat cotidianului britanic Daily Telegraph, președintele SUA a criticat aliații europeni și a descris alianța nord-atlantică drept un „tigru de hârtie”.

Trump a descris alianța drept un „tigru de hârtie” și a afirmat că retragerea Statelor Unite din tratatul de apărare este acum „dincolo de reconsiderare”, a relatat ziarul.

„Relația specială” Statele Unite – Marea Britanie, o expresie folosită pentru prima dată de Winston Churchill în 1946, este subliniată de colaborarea lor în cadrul NATO, în rețeaua de informații „Five Eyes” și au enorme relații economice, fiecare dintre ele fiind cel mai mare investitor al celeilalte.