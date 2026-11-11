Reacția ministrului Justiției după ce Nicușor Dan le-a cerut magistraților cercetați disciplinar să-și probeze nevinovăția la Cotroceni

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, afirmă că acuzațiile de persecuție venite dinspre magistrați nasc dezbateri, dar „certitudinile vin din verificare și probare”. Reacția sa vine după ce președintele Nicușor Dan a declarat marți că magistrații care se consideră victime ale Inspecției Judiciare trebuie să vină la el cu un „dosar” prin care să dovedească că au dreptate.

„Eu nu vreau să comentez declarațiile domnului președinte, dar vreau să vă spun că orice fel de cercetare, inclusiv cea disciplinară, trebuie să se facă obiectiv, independent de orice fel de exprimare publică a ideilor unei persoane. Trebuie să se facă pe criteriile care sunt prevăzute de lege. Dacă cineva a greșit probat, atunci sigur că va răspunde. Dacă nu a încălcat legea, nu trebuie să existe persecuții”, a spus Radu Marinescu jurnaliștilor prezenți în Parlament

Întrebat dacă există în acest moment persecuții în justiție, ministrul a răspuns că „alegațiile sunt importante pentru că nasc dezbateri, însă certitudinile vin din verificare și probare”. El a adăugat că nu e suficient ca un magistrat să spună că a fost victima unui abuz, ci că trebuie să și demonstreze acest lucru prin instituțiile și procedurile stabilite de lege.

„Să semnaleze abuzurile pe căile legale”

Cât privește pârghiile la care pot apela magistrații care reclamă abuzurile, cum ar fi Sorina Marinaș care a spus că a trimis probe unui consilier al președintelui, dar Marinescu a explicat că nu îi poate da recomandări judecătoarei, însă „trebuie să semnaleze abuzurile pe căile legale”.

Marinescu a adăugat însă că magistrații pot informa Ministerul Justiției cu privire la problemele pe care le au și chiar îi roagă să o facă.

La întrebarea dacă a luat în calcul să contacteze personal magistrații care reclamă abuzuri, ministrul a răspuns tot cu o întrebare: „pe cine?”. Despre cei care apar în documentarul Recorder, Marinescu că a transmis public că se pot adresa ministerului.

Marinescu crede că îngrijorările președintelui sunt „legitime”

El a evitat să răspundă direct la întrebările dacă Inspecția Judiciară și CSM își fac treaba. A spus în schimb că opinia sa se bazează pe statistici, pe date concrete.

„Societatea trebuie să cunoască foarte bine ce este această Inspecție Judiciară și cum funcționează ea. Inspecția Judiciară, pentru a fi independentă de politic și de Executiv, nu este subordonată sub nicio formă Ministerului Justiției sau altei componente a administrației. Inspecția Judiciară este independentă, acționează în arhitectura sistemului judiciar, are rolul să facă verificări și să propună sancțiuni care însă nu sunt dispuse de Inspecția Judiciară, ci trec prin filtrul CSM ca primă instanță și apoi și prin filtrul unei instanțe de judecată, cea mai înaltă din țara asta, care este Înalta Curte de Casație și Justiție”, a spus Radu Marinescu.

El a adăugat și că îngrijorările exprimate de șeful statului sunt „legitime”.

Cât privește faptul că președintele nu a mai organizat acel referendum în rândul magistraților despre care vorbea la finalul anului trecut, Marinescu a spus: „Nu discut cu domnul președinte despre intențiile dânsului de a consulta corpul magistraților. Dacă dorește să facă acest lucru din prisma funcției sale integratoare pentru societate, poate să solicite să cunoască opinia corpului profesional”.

Ce a spus Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a susținut în conferința de presă, atunci când a fost întrebat de ce a tăcut atunci când magistrații care au vorbit despre problemele din justiție au fost șicanați de Inspecția Judiciară, că aceștia nu i-au adus la cunoștință eventualele abuzuri și că trebuiau să vină cu dosare în care să demonstreze că au dreptate.

„Fiecare dintre ei ar trebui să vină cu un extras din acea decizie, cu un extras din plângerea lor față de CSM, cu ce a spus CSM și cu justificarea că ei au dreptate. Eu n-am văzut asta”, a răspuns președintele Dan, atunci când jurnalistul Sebastian Zachman a dat exemplul a trei magistrați cercetați de Inspecția Judiciară: Laurențiu Beșu, Sorina Marinaș și Claudiu Sandu.

Jurnalistul HotNews Laurențiu Ungureanu i-a spus președintelui Nicușor Dan că unul dintre magistrații indicați, Sorina Marinaș, a făcut acest lucru și l-a întrebat dacă știe despre acest demers. „Nu am cunoștință dacă le-a transmis. Sigur au fost văzute de colegul meu, dar eu nu am avut această dezbatere cu dumnealui”, a răspuns Nicușor Dan.