Reacția ministrului Justiției la dezvăluirea că Rusia vrea să blocheze extrădarea din Dubai a lui Horațiu Potra

Procedurile de extrădare a lui Horațiu Potra din Dubai pot dura câteva luni, a declarat joi dimineață ministrul Justiției, Radu Marinescu, la Digi24, precizând că ministerul pe care îl conduce nu are informații că mercenarul ar urma să fie extrădat astăzi din Dubai.

Declarațiile ministrului Justiției vin după ce cotidianul britanic The Guardian a relatat miercuri că mai mulți emisari apropiați de Kremlin depun eforturi de ultim moment pentru a opri extrădarea din Dubai a lui Horațiu Potra. Igor Pivak, șeful Societății Ruse pentru Orientul Mijlociu, care încearcă să-l ajute pe Horațiu Potra, a spus pentru The Guardian că încercarea de a opri extrădarea pare să eșueze și că mercenarul ar urma să fie adus azi în țară.

„Noi nu avem informații potrivit cărora astăzi ar urma să sosească Horațiu Potra în România. Informațiile pe care le avem au fost prezentate publicului și acestea sunt că cele trei persoane care sunt căutate de autoritățile din România sunt reținute și urmează a fi prezentate la instanța de judecată pentru a se parcurge etapa procedurală și substanțială a extrădării”, a spus Radu Marinescu, la Digi24.

Ministrul Justiției nu a dorit să comenteze ancheta The Guardian. În schimb, el a spus că „până în momentul de față avem o foarte bună cooperare cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite”.

„Am observat și eu ceea ce se prezintă într-o anchetă jurnalistică. Nu doresc să să comentez. Ceea ce pot să vă spun, însă, este că până în momentul de față avem o foarte bună cooperare cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite. Am prezentat toate aspectele de fond și de formă care privesc solicitarea noastră de extrădare. Noi suntem conștienți de faptul că se parcurge o procedură, pentru că aceasta este specifică extrădării, și așteptăm să vedem ce vor hotărî autoritățile din Emirate”, a adăugat ministrul.

„Vă pot spune că au existat mai multe contacte și comunicări și la nivel înalt, și la nivel tehnic. Există și o o acțiune comună pentru a finaliza un tratat, o convenție cu privire la cooperarea judiciară. Avem contacte foarte bune cu autoritățile din Emirate”, a mai spus ministrul Justiției.

„Orice anchetă jurnalistică are sursele ei, are metodele sale, prezintă anumite opinii. Eu nu vreau să le comentez. Nu știu cine sunt acele persoane care, în fine, se bagă în seamă cu tot felul de intervenții pentru sau împotriva lui Potra. Ce pot să vă spun este că noi tratăm cu foarte multă seriozitate această chestiune, că procedura se desfășoară în continuare și în momentul în care vom avea elemente concrete și certe vor fi prezentate publicului”, a adăugat Marinescu.

„Procedură ar putea să dureze câteva luni”

Radu Marinescu a spus că procedura de extrădare ar putea dura câteva luni.

„Ceea ce ni s-a comunicat este că urmează să se stabilească un termen de către instanța de acolo și când vom avea certitudinea acelui termen vom fi anunțați. De aceea, sub nicio formă nu pot confirma aceste susțineri cu privire la o sosirea astăzi a domnului Potra în România, cu excepția ipotezei în care Emiratele Arabe Unite decid pentru o expulzare și nu extrădare a persoanelor respective. Dar noi nu avem astfel de informații până în momentul de față la Ministerul Justiției. Ni s-a comunicat că această procedură ar putea să dureze câteva luni și în momentul în care se va stabili un termen la instanța de judecată Vom fi și noi informați”, a mai spus ministrul Marinescu.

Horațiu Potra a fost arestat pe 24 septembrie pe aeroportul din Dubai, alături de fiul și nepotul său, chiar înainte să se îmbarce într-un zbor spre Moscova.

Liderul mercenarilor a fost trimis în judecată de către Parchetul General, alături de fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, și încă alte 20 de persoane, într-un dosar privind comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale.