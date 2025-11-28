Reacția Moscovei după demisia lui Andrii Yermak: Ucraina, într-o „criză politică profundă provocată de scandaluri de corupție”

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat vineri că demisia șefului de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski arată că țara se află într-o „criză politică profundă”, transmite Reuters.

„La Kiev au loc evenimente care reflectă o criză politică profundă provocată de scandaluri de corupție”, le-a spus Peskov reporterilor, citat de agenția rusă de știri TASS.

„Nu cred că trebuie să ofere cineva în acest moment un răspuns la întrebarea cu privire la ce va duce acest lucru în cele din urmă”, a adăugat reprezentantul Kremlinului.

Scandalul din Ucraina „încă nu a culminat”, susține un alt oficial rus

Situația a fost comentată și de Leonid Sluțki, președintele comisiei de afaceri internaționale a Dumei de Stat, camera inferioară a parlamentului rus, care a declarat pentru TASS că „demisia lui Yermak este o consecință evidentă a scandalului de corupție din Ucraina, care încă nu a culminat”.

„Ține de investigatori să ancheteze posibila sa implicare în scheme de corupție și să tragă concluziile relevante”, a continuat președintele Partidului Democrat Liberal din Rusia (LDPR).

Andrii Iermak a demisionat din poziția de șef al cabinetului prezidențial ucrainean, vineri, în contextul perchezițiilor care l-au vizat. În dosar este investigată o presupusă schemă de mită, în valoare de 100 de milioane de dolari, la compania de stat pentru energie atomică, Energoatom, în care au fost implicați foști înalți funcționari și fostul partener de afaceri al lui Zelenski, Timur Mindich, indicat de procurori drept liderul grupului.

Leonid Sluțki a amintit că Yermak a condus echipa ucraineană de negociere în timpul discuțiilor cu Rusia.

„Sperăm că înlăturarea sa nu va afecta niciun proces din cadrul Istanbul-2”, a adăugat Sluțki.

Istanbul a fost gazda a trei runde de discuții între Ucraina și Rusia în perioada mai-iulie, însă întâlnirile au produs doar schimburi de prizoneri la scară largă, potrivit AFP.

„Suntem pregătiți să discutăm propunerile părții americane privind soluționarea conflictului ucrainean și să lucrăm pentru semnarea documentelor relevante cu reprezentanții legitimi ai Ucrainei”, a mai spus președintele comisiei de afaceri internaționale a Dumei de Stat.

„În această etapă, negociem doar cu americanii”

Vorbind la rândul său despre negocierile privind războiul din Ucraina, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a spus că în prezent Rusia este implicată în discuții doar cu SUA.

„În această etapă, negociem doar cu americanii”, a declarat Peskov într-un interviu acordat Channel One.

El susține că rezoluțiile Parlamentului European care fac apel la invitarea Europei la masa negocierilor ssunt irelevante în acest moment. „Nu, cu siguranță nu are rost să le luăm în considerare în acest moment”, a spus Peskov.

„Din moment ce vorbim acum despre misiunea de pace a lui Trump, ne pregătim tocmai pentru aceste contacte”, a mai spus purtătorul de cuvânt al președintelui rus.