Reacția NATO după „ajustarea posturii militare a SUA” din România: Nu e ceva neobișnuit

Soldați americani la baza militară Mihail Kogălniceanu. Foto: APFootage / Alamy / Profimedia
Ajustarea posturii militare a Statelor Unite nu este ceva neobișnuit, a declarat un oficial NATO după anunțul privind înjumătățirea numărului de soldați americani din România, potrivit Reuters.

Chiar și cu această ajustare, postura Statelor Unite în Europa rămâne mai mare decât a fost timp de mulți ani, potrivit reprezentantului Alianței Nord-Atlantice.

NATO și Statele Unite sunt în strânsă legătură în ce privește postura generală a spus oficialul, precizând că autoritățile americane au informat Alianța despre ajustare dinainte.

Reacția NATO a venit după ce s-a anunțat că Statele Unite își vor înjumătăți prezența militară din România. Mai întâi a apărut în presa ucraineană că Administrația Donald Trump va retrage „mii de soldați” din România, apoi MApN a confirmat, precizând că vor rămâne aproximativ 1.000 de militari americani.

România și țările aliate din NATO au fost informate de decizia Statelor Unite privind „redimensionarea” trupelor americane din Europa, a spus MApN.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a ținut miercuri dimineață o conferință de presă în care a spus că „nu se vorbește despre o retragere a forțelor americane, ci de sistarea rotirii unei brigăzi care deținea elemente în mai multe state NATO: Ungaria, Slovacia, Bulgaria, România”.

„Vor rămâne în continuare aproximativ 1.000 de soldați americani în România, contribuind la descurajarea oricăror amenințări și reprezentând o continuare a angajamentului SUA pentru securitatea regională. Capacitățile strategice rămân neschimbate în România”, a afirmat Moșteanu.

Nicușor Dan se află în contact permanent cu ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, privind decizia SUA de a retrage o parte dintre militarii americani staționați în România, au declarat surse din Administrația Prezidențială pentru HotNews.

Câți militari americani se află în România. Cei mai mulți sunt la baza de la Mihail Kogălniceanu

