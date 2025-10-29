Reacția NATO după „ajustarea posturii militare a SUA” din România: Nu e ceva neobișnuit

Ajustarea posturii militare a Statelor Unite nu este ceva neobișnuit, a declarat un oficial NATO după anunțul privind înjumătățirea numărului de soldați americani din România, potrivit Reuters.

Chiar și cu această ajustare, postura Statelor Unite în Europa rămâne mai mare decât a fost timp de mulți ani, potrivit reprezentantului Alianței Nord-Atlantice.

NATO și Statele Unite sunt în strânsă legătură în ce privește postura generală a spus oficialul, precizând că autoritățile americane au informat Alianța despre ajustare dinainte.

Reacția NATO a venit după ce s-a anunțat că Statele Unite își vor înjumătăți prezența militară din România. Mai întâi a apărut în presa ucraineană că Administrația Donald Trump va retrage „mii de soldați” din România, apoi MApN a confirmat, precizând că vor rămâne aproximativ 1.000 de militari americani.

România și țările aliate din NATO au fost informate de decizia Statelor Unite privind „redimensionarea” trupelor americane din Europa, a spus MApN.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a ținut miercuri dimineață o conferință de presă în care a spus că „nu se vorbește despre o retragere a forțelor americane, ci de sistarea rotirii unei brigăzi care deținea elemente în mai multe state NATO: Ungaria, Slovacia, Bulgaria, România”.

„Vor rămâne în continuare aproximativ 1.000 de soldați americani în România, contribuind la descurajarea oricăror amenințări și reprezentând o continuare a angajamentului SUA pentru securitatea regională. Capacitățile strategice rămân neschimbate în România”, a afirmat Moșteanu.

Nicușor Dan se află în contact permanent cu ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, privind decizia SUA de a retrage o parte dintre militarii americani staționați în România, au declarat surse din Administrația Prezidențială pentru HotNews.