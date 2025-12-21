Reacția oficială a judecătorilor din CSM la referendumul anunțat de Nicușor Dan

Nicușor Dan, discurs la recepția de Ziua Națională de la Cotroceni. Foto: Presidency.ro

Secția de judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a transmis că referendumul anunțat de Nicușor Dan printre magistrați nu are bază legală, astel că CSM „nu va tolera” ingerințele în cadrul activității puterii judecătorești.

Într-un comunicat emis duminică seara, secția de judecători a CSM amintește că autoritățile publice trebuie să-și exercite atribuțiile cu respectarea strictă a principiului separației și echilibrului puterilor în stat.

„Referendumul propus de Președintele României nu este prevăzut de dispozițiile legale în cadrul niciunei profesii, cu atât mai mult în cadrul profesiei de judecător care reprezintă una dintre cele trei puteri în stat și are reglementare constituțională, precum și la nivelul legilor organice”, se spune în comunicat.

Totodată, CSM avertizează că nu va accepta ingerințe în activitatea puterii judecătorești, din momemt ce este garantul independenței sistemului judiciar.

„Consiliul Superior al Magistraturii, în calitatea sa constituțională de garant al independenței justiției, își exercită atribuțiile în mod autonom și nu va tolera nicio formă de ingerință, directă sau indirectă, în activitatea autorității judecătorești”, spun judecătorii din CSM.

Secția de judecători afirmă că eventualele probleme din sistemul judiciar trebuie rezolvate prin „cooperare internațională”.

„Consolidarea încrederii publice în instituțiile statului presupune un discurs public responsabil, ancorat în normele constituționale și în valorile comune europene. Eventualele disfuncționalități, dacă există, trebuie să își găsească soluții într-un climat social stabil și caracterizat de cooperare instituțională, în urma unor analize realizate aplicat și riguros față de importanța justiției în societate, iar nu în context caracterizat de vectori emoționali, indiferent dacă aceștia au apărut spontan sau premeditat”, se mai spune în comunicat.

Nicușor Dan vrea un referendum în rândul magistraților

Președintele Nicușor Dan a anunţat că a primit de la magistraţi „sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiţie”, înaintea consultărilor de luni cu reprezentanţii acestora.

Iar într-o declaraţie de presă susținuntă duminică la Cotroceni, șeful statului a anunţat că va iniţia în luna ianuarie un referendum în cadrul corpului magistraţilor cu o singură întrebare: „CSM acţionează în interes public sau acţionează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”.

Tot duminică, Administraţia Prezidenţială a publicat un raport ce sintetizează observațiile transmise președintelui Nicușor Dan de magistrați și actori din sistemul de justiție, în contextul dezbaterilor publice pe acest subiect.

Raportul de la Cotroceni rezumă cererile magistraților. Nu au cerut chestiuni individuale, spune raportul. Una dintre concluzii e că problemele din justiție sunt: „erodarea independenței interne a magistraților (cu precădere în cazul judecătorilor), calității actului de justiție și încrederii publice”.