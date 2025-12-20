Nicușor Dan: Am primit sute de pagini relevante despre problemele din justiție / Cum se vor desfășura discuțiile de luni cu magistrații care l-au contactat

Nicușor Dan a postat o imagine cu el citind materialele primite de la magistrați. Foto: Facebook / Nicușor Dan

Nicușor Dan a anunțat sâmbătă că a primit de la magistrați ”sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiție”.

„Așa cum am promis, le parcurg în acest weekend, iar la finalul zilei de luni voi reveni cu concluzii, după discuțiile cu cei care s-au înscris în audiență”, a scris el pe contul său de Facebook.

Declarația președintelui vine după ce săptămâna trecută le-a cerut magistraților să-i trimită materiale anonim sau asumat, urmând ca luni să aibă loc o discuție „fără limită de timp” la Cotroceni.

Potrivit șefului statului, „consultările de luni vor avea loc în mai multe runde de discuții: atât cu grupuri de magistrați care doresc să participe împreună, cât și individual, cu cei care au solicitat explicit acest lucru în e-mail.”

„Pentru a asigura confidențialitatea participanților, accesul jurnaliștilor nu va fi permis în sala de discuții. Concluziile le voi face publice la finalul zilei în cadrul unei conferințe de presä”, a anunțat Nicușor Dan.

Potrivit președintelui, „în paralel, colegii mei lucrează la o sinteză a documentelor primite, pe care o vom publica mâine, fără a dezvǎlui identitatea expeditorilor.”

Guvernul lucrează la schimbarea legislației

Grupul de lucru care urmează să propună modificări legislative în domeniul justiției, anunțat de premierul Ilie Bolojan, a fost constituit oficial printr-o decizie publicată în Monitorul Oficial.

Inițiativa a apărut în urma dezvăluirilor făcute de o serie de magistrați în documentarul realizat de Recorder „Justiție capturată”. Premierul Ilie Bolojan a spus, într-un interviu pentru Cotidianul, că „ar trebui” ca până la finalul lunii ianuarie grupul de lucru de la guvern să vină cu propunerile de modificări legislative în domeniul justiției.

Comitetul este format din reprezentanţi ai Cancelariei prim-ministrului şi reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, în calitate de membri permanenţi şi va fi condus de reprezentantul Cancelariei prim-ministrului, conform deciziei de înfiinţare a comitetului.