Reacția OMV Petrom, care deține platforma Pescăruș din Marea Neagră, după ce o navă din zonă a fost lovită de o dronă

Nava turcească Royad Mammadov a fost lovită de o dronă în largul Mării Negre, la aproximativ 8 mile marine de platforma petrolieră Pescăruș a OMV Petrom. Compania spune că în urma incidentului nu au fost afectate „în niciun fel operațiunile sau siguranța personalului”.

„Incidentul s-a produs la distanță de platforma Pescaruș și nu a afectat în niciun fel operațiunile sau siguranța personalului. Platforma funcționează normal”, a comunicat compania, la solicitarea HotNews.

OMV Petrom nu a precizat exact la ce distanță se află platforma Pescăruș de nava lovită de dronă.

Compania spune că lucrează cu autoritățile române pentru securizarea, monitorizarea și intervenția pentru infrastructura energetică din Marea Neagră:

„Această cooperare vizează prevenirea, supravegherea și intervenția în situații de urgență, în conformitate cu practicile naționale și internaționale. Monitorizăm atent situația, iar, în tot acest timp, siguranța oamenilor noștri și integritatea operațiunilor noastre rămân prioritățile noastre principale”.

Ce este platforma Pescăruș

Pescăruș este o platformă marină de extracție a petrolului și gazelor naturale aparținând OMV Petrom. Este amplasată în perimetrul Istria din Marea Neagră, la aproximativ 20 de mile marine de țărmul României.

Zăcământul petrolier Pescăruș a fost descoperit în anul 1999 de către Petrom (ulterior privatizat și preluat parțial de OMV), fiind la acea vreme cea mai importantă descoperire de petrol din platforma continentală a Mării Negre din ultimele două decenii.

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Doi marinari de pe nava turcească lovită de dronă au murit

Luni, în jurul orei 11:00, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au fost informați că la bordul unei nave comerciale, care transporta cereale, s-a produs un incendiu.

Incidentul a fost raportat în afara apelor teritoriale ale României, la aproximativ 20 de mile marine de țărm, în timp ce Garda de Coastă a indicat o poziționare la circa 9 mile marine sud-est de Platforma Pescăruș. Este vorba despre nava turcească care transporta cereale Royad Mammadov. Aceasta a fost lovită de o dronă.

Centrul Maritim de Coordonare Constanța a declanșat o operațiune de căutare și salvare a echipajului de la bordul navei. 11 membri ai echipajului au fost salvați, iar două persoane și-au pierdut viața, anunță Ministerul Afacerilor Interne.

„În acest moment un singur marinar este în continuare căutat. Un trup neînsufleţit urmează să fie recuperat de pe o plută”, a anunţat Autoritatea Navală Română.