Ce este platforma Pescăruș, în apropierea căreia o navă turcescă a fost lovită de o dronă

Nava turcească Royad Mammadov, încărcată cu cereale, a fost lovită luni de o dronă în largul Mării Neagre, la o distanță de aproximativ 8 mile marine de platforma petrolieră Pescăruş. Doi marinari au murit, iar alți 11 membri ai echipajului au fost răniți.

Pescăruș este o platformă marină de extracție a petrolului și gazelor natural aparținând OMV Petrom. Este amplasată în perimetrul Istria din Marea Neagră, la aproximativ 20 de mile marine de țărmul României.

Este operată de OMV Petrom în apele de mică adâncime.

Zăcământul petrolier Pescăruș a fost descoperit în anul 1999 de către Petrom (ulterior privatizat și preluat parțial de OMV), fiind la acea vreme cea mai importantă descoperire de petrol din platforma continentală a Mării Negre din ultimele două decenii.

Contactați de HotNews, reprezentanții OMV Petrom au spus că vor reveni cu un punct de vedere.