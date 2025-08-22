Reacția Parchetului General, după acuzațiile unui fost ministru al Justiției de tergiversare a dosarului Nordis

Deputatul USR Stelian Ion, fost ministru al Justiției, a declarat vineri că ancheta din dosarul Nordis „stagnează de aproape jumătate de an pentru că Ministerul Public, condus de procurorul general Alex Florența, nu a pus la dispoziția DIICOT fondurile necesare efectuării expertizelor”. În replică, Parchetul General susține că DIICOT nu a cerut „fonduri pentru efectuarea expertizelor la care se face referire”, spunând totodată că, potrivit verificărilor, „nu a fost dispusă și efectuată nici o expertiză”.

În această săptămână, omul de afaceri Vladimir Ciorbă, patronul grupului de firme Nordis, a scăpat de măsura controlului judiciar, în urma unei decizii definitive a Curții de Apel București. În dosarul Nordis, el este cercetat, alături de soția sa, Laura Vicol, şi alte persoane, pentru constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani și evaziune fiscală.

„După ridicarea controlului judiciar și a sechestrelor în dosarul Nordis, aflu acum că ancheta stagnează de aproape jumătate de an pentru că Ministerul Public, condus de procurorul general Alex Florența, nu a pus la dispoziția DIICOT fondurile necesare efectuării expertizelor. Jumătate de an pierdut, infractori care zâmbesc și păgubiți disperați. Așa se tergiversează dosarele penale, uneori până la prescripție”, a declarat Stelian Ion, vineri, într-o postare pe Facebook.

Fostul ministru al Justiției susține că dosarul Nordis „pare «forfecat» din ambele părți”.

„Dinspre Curtea de Apel București – unde s-a ridicat controlul judiciar, iar motivarea judecătoarei care a ridicat sechestrul este halucinantă, rescriind practic o parte din dreptul procesual penal – dar și dinspre conducerea Ministerului Public, care nu asigură resursele necesare pentru expertiza financiar-contabilă. Ce să mai creadă cele peste 800 de persoane păgubite de escroci? Că Statul le ține partea infractorilor? Mi-aș dori să fiu contrazis de fapte, dar realitatea arată altceva”, a conchis Stelian Ion.

Ce spune Parchetul General

Instituția l-a acuzat pe deputatul USR Stelian Ion, fără să îl numească explicit în comunicatul transmis, de „afirmații false”.

„Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism nu a solicitat Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casație și Justiție, în calitate de ordonator principal de credite, fonduri pentru efectuarea expertizelor la care se face referire în postare”, a declarat Parchetul General, vineri, într-un comunicat de presă.

Parchetul General a spus că „virează sumele aferente efectuării expertizelor în dosare penale pe baza solicitărilor ordonatorilor secundari de credite și în limitele alocărilor bugetare”.

„Din verificările efectuate la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a rezultat că în dosarul la care se face referire în postarea menționată nu a fost dispusă și efectuată nici o expertiză”, a conchis Parchetul General.