Reacția politicianului USR căruia i-a fost tăiat microfonul în emisiunea lui Mihai Gâdea. El publică imagini cu momentul 

Radu Mihaiu, politicianul USR care a plecat din studioul Antena 3 CNN, spune că i-a fost tăiat microfonul „pentru că demontam informații false emise” de Mihai Gâdea.

Moderatorul emisiunii Sinteza Zilei de la Antena 3 CNN, Mihai Gâdea, i-a atacat în direct pe liderii USR. În platou se afla și vicepreședintele partidului, Radu Mihaiu, care a fost numit trădător, la fel ca și colegii săi de partid. „Pentru simplul motiv că nu facem, din punct de vedere politic, ce și-ar dori dumnealui”, spune Mihaiu, într-o postare pe Facebook.

„Atunci când un invitat te jignește, numindu-te nesimțit și trădător, iar alt invitat țipă că toți useriștii sunt trădători, normal e ca moderatorul să-i oprească și să-i roage să tempereze limbajul. În schimb, domnul Gâdea a decis să răcnească el însuși la mine numindu-ne trădători, pentru simplul motiv că nu facem, din punct de vedere politic, ce și-ar dori dumnealui”, a spus Mihaiu.

„Să rămân în studio ar fi însemnat să accept că sunt bătaia lui de joc”

El explică apoi și de ce a ales să plece din studio. „Să rămân în studio după acel moment, după ce anterior Mihai Gâdea îmi tăiase microfonul pentru că demontam informații false emise de dumnealui, ar fi însemnat să accept nu doar în numele meu, ci în numele tuturor useriștilor (și, aș îndrăzni să extind, în numele tuturor oamenilor decenți) că sunt bătaia de joc a lui și a tuturor invitaților lui”, a mai scris vicepreședintele USR, în mesajul său.

Mihaiu a amintit și el decizia luată de partid de a nu mai trimite reprezentați în emisiunea moderată de Mihai Gâdea.