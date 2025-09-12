Polonia, mesaj pentru Donald Trump după ce președintele SUA a spus că atacul cu drone ruse „ar fi putut fi o greșeală”

Declarațiile făcute joi de președintele american Donald Trump, conform căruia intrarea unor drone ruse pe teritoriul polonez ar fi putut fi accidentală, au atras o serie de reacții la nivel înalt din Polonia. Premierul polonez Donald Tusk a transmis că și-ar fi dorit ca atacul să fi fost o greșeală, însă „știm că nu a fost așa”.

„Ne-am dori, de asemenea, ca atacul cu drone asupra Poloniei să fi fost o greșeală. Dar nu a fost așa. Și știm asta”, a scris vineri dimineață premierul polonez Donald Tusk, într-o postare pe X.

We would also wish that the drone attack on Poland was a mistake. But it wasn’t. And we know it. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 12, 2025

La rândul său, un oficial din armata poloneză a transmis că nu poate exista nicio greşeală într-un atac la scară atât de mare asupra Poloniei.

„Cred că acesta este un mesaj care ar trebui să ajungă astăzi la preşedintele Trump: nu se pune problema unei greşeli. Acesta a fost un atac deliberat rus”, a declarat ministrul adjunct al apărării, Cezary Tomczyk, pentru postul de televiziune local Polsat News, citat de Reuters.

Ministrul de externe polonez, Radoslaw Sikorski, care se află în vizită la Kiev, a răspuns, de asemenea, la cuvintele lui Trump.

„În noaptea în care 19 drone ruseşti au trecut în Polonia, 400 (drone) plus 40 de rachete au trecut în Ucraina. Acestea nu au fost greşeli”, a declarat el, într-o postare pe X.

Polonia a doborât, în premieră, drone rusești care au încălcat spațiul aerian al țării NATO

Miercuri dimineaţă, Polonia a doborât 19 drone în spaţiul său aerian cu sprijinul aeronavelor militare ale aliaţilor săi din NATO, fiind prima dată când un membru al NATO a folosit puterea de foc de la începutul războiului Rusiei din Ucraina.

În fața amenințării, Varșovia a invocat Articolul 4 din Tratatul NATO, lucru care nu s-a mai întâmplat din 2022, de la momentul invaziei ruse în Ucraina.

„Ar fi putut fi rezultatul unei greșeli”, le-a spus joi Trump jurnaliștilor.

„Nu sunt mulțumit de nimic din toată această situație, dar sper că se va termina”, a adăugat președintele american în fața reporterilor, înainte de a se urca în elicopterul Marine One.

La cererea Poloniei, Consiliul de Securitate al ONU se va întruni vineri la New York. Reuniunea va începe la ora 15:00, ora locală, (22.00, ora României), a anunţat Ministerul Afacerilor Externe polonez.