ULTIMA ORĂ Donald Trump vine cu o nouă poziție ambiguă, după ce intrarea dronelor rusești în Polonia a pus pe jar Europa: „Ar fi putut fi o greșeală”

Președintele american Donald J. Trump face declarații la plecarea de la Casa Albă, în Washington, DC, SUA, pe 11 septembrie 2025. FOTO: Pool/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Președintele american Donald Trump a declarat joi că incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei poate reprezenta o „greșeală”, scriu agențiile Reuters și France Presse.

„Ar fi putut fi rezultatul unei greșeli”, le-a spus Trump jurnaliștilor.

„Nu sunt mulțumit de nimic din toată această situație, dar sper că se va termina”, a adăugat președintele american în fața reporterilor, înainte de a se urca în elicopterul Marine One.

Remarca liderului de la Casa Albă, care a părut să găsească scuze pentru acțiunea Rusiei pe teritoriul unei țări membre a Alianței Nord-Atlantice, a urmat unui răspuns inițial ambiguu din partea lui Trump la actul provocator al Moscovei – incursiunea celor 19 drone care i-a pus pe jar pe aliații NATO din Europa ai Statelor Unite, notează agenția franceză de presă.

„Ce se întâmplă cu Rusia care încalcă spațiul aerian al Poloniei cu drone? Iar începem, din nou!”, a postat Trump pe platforma sa de socializare, Truth Social, în cursul dimineții de miercuri, la aproape o jumătate de zi după ce Polonia a anunțat că 19 drone rusești au intrat pe teritoriul său, pe parcursul mai multor ore, și care au fost doborâte cu ajutorul aliaților din cadrul NATO.

Declarația lui Trump a contrastat puternic cu condamnarea vehementă a gestului Rusiei venită din partea mai multor lideri europeni și a fost semnificativ mai puțin fermă decât cea a ambasadorului său la NATO, Matthew Whitaker.

„Suntem alături de aliații noștri din NATO în fața acestor încălcări ale spațiului aerian și vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”, a scris Whitaker miercuri, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

Incursiunea aeriană a dronelor rusești pe teritoriul Poloniei a avut loc în contextul în care Trump se străduiește să-l convingă pe președintele rus Vladimir Putin să se angajeze în negocieri directe de pace cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski pentru a pune capăt războiului de peste trei ani și jumătate al Rusiei în Ucraina.