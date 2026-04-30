Reacția Rompetrol după cozile de autocisterne de la poarta Petromidia: „Producția de motorină este la nivel maxim”

Stocurile de carburanți sunt peste medie, cu stocurile de benzină aproape de capacitatea maximă de depozitare, în timp ce producția de motorină este la nivel maxim, a transmis Rompetrol joi după ce peste noapte, la poarta Rafinăriei Petromidia, s-a format o coadă lungă de autocisterne care așteptau să încarce.

„În prezent, rafinăria Petromidia Năvodari, cea mai mare unitate de acest tip din țară, funcționează la capacitate optimă de producție. Aceasta menține un nivel ridicat de utilizare, susținut de revizia planificată din luna martie și de un flux constant și susținut de țiței din Kazahstan”, a precizat compania într-un comunicat de presă.

În ce privește cisternele care care vin la Petromidia, Rompetrol spune că „încărcările la rampele auto se desfășoară într-un ritm accelerat pentru a răspunde cererii crescute”.

De asemenea, „compania lucrează, de asemenea, la accelerarea încărcărilor la rampele feroviare pentru a direcționa produsele către depozitele din întreaga țară.”

Potrivit acesteia, prin nivelul ridicat de producție, „rafinăria asigură livrări constante și suficiente către stațiile proprii, depozitele Rompetrol și alți parteneri comerciali”.

„Nu există probleme de aprovizionare sau întârzieri în vânzările către clienți, la nivelul rețelei Rompetrol de distribuție a carburanților in România. În depozitele operate, Rompetrol Downstream a adoptat o serie de măsuri în această perioadă pentru a asigura aprovizionarea cu carburanți a clienților săi, fără a genera fluctuații în livrările către ceilalți clienți”, a mai transmis compania.

Reacția Rompetrol a venit după ce la Petromidia, cea mai mare rafinărie din țară, s-a format în noaptea de miercuri spre joi o coadă de kilometri de autocisterne care așteptau să încarce benzină și motorină pentru a le duce la benzinării.

