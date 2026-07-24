Reacția șefului Statului Major al Armatei Române, după doborârea dronei la Buzău

Drona care a pătruns în spațiul aerian al României a fost „identificată, urmărită și doborâtă” de un pilot român de F-16, în „deplină conformitate cu procedurile aplicabile și cadrul legal”, a declarat, vineri, șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad.

„Militarii Forțelor Aeriene Române au demonstrat, încă o dată, că sunt pregătiți să acționeze atunci când misiunea o cere”, a scris generalul Vlad, pe Facebook.

Ofițerul a subliniat că operațiunea a fost efectuată de militari care au multe ore de pregătire la activ.

„În spatele acestei intervenții se află ore nesfârșite de pregătire, profesionalism și o echipă întreagă care veghează permanent la siguranța spațiului nostru aerian. Siguranța cetățenilor României este mai presus de orice alt considerent și va rămâne întotdeauna criteriul care ne ghidează fiecare decizie și fiecare acțiune. Le mulțumesc tuturor militarilor implicați – piloți, controlori de trafic aerian, operatori radar, tehnicieni și tuturor celor care au contribuit la desfășurarea acestei misiuni”, a mai spus șeful Statului Major al Armatei Române.

România are militari pregătiți, capabili să ia deciziile potrivite în momente dificile și să își îndeplinească misiunea cu responsabilitate, a mai transmis generalul Vlad.

„În astfel de momente, vă îndemn să nu ne lăsăm conduși de zvonuri sau de informații neverificate. Situațiile operative evoluează rapid, iar detaliile pot fi actualizate pe măsură ce apar date noi. De aceea, vă încurajez să urmăriți și să distribuiți informațiile comunicate prin canalele oficiale. O societate bine informată este o societate mai sigură”, a subliniat el.

Un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române a doborât vineri, deasupra unei zone nelocuite din județul Buzău, aproape de granița cu județul Ialomița, o dronă intrată neautorizat în spațiul aerian românesc.

Incidentul a avut loc în contextul în care, vineri dimineață, autorităţile au emis multiple mesaje RO-Alert în județele Brăila, Tulcea, Galați, Buzău și Ialomița privind posibila cădere de resturi din spațiul aerian.