Reacția unui deputat PNL după ce a văzut pozele lui Ciolacu cu Arsene: „Aroganță si Batjocură”

„O imagine care spune totul despre modul în care o parte a clasei politice înțelege raportarea la lege, la morală și la cetățeni”, a reacționat deputatul PNL Gigel Știrbu, într-o postare pe Facebook după ce a văzut pozele publicate de HotNews cu Marcel Ciolacu și Ionel Arsene.

HotNews a publicat astăzi fotografii de la întâlnirea a doi președinți de Consilii Județene – unul activ, Marcel Ciolacu, și celălalt „fost”, Ionel Arsene – care au petrecut câteva zile împreună la Villa Cortine Palace, hotel de lux de pe malul Lacului Garda, în nordul Italiei.

„Cât de mult dispreț trebuie să ai față de români ca să nu-ți mai pese nici măcar de aparențe?”, întreabă Gigel Știrbu într-o postare intitulată „Arogantă si Batjocură!!!”

Liberalul pune mai multe întrebări privind acest caz: „Vi se pare firesc ca un fost prim-ministru al României, fost președinte al Camerei Deputaților, fost vicepremier și fost președinte al PSD să se întâlnească, în afara țării, cu un om condamnat definitiv de justiția română și fugit pentru a evita executarea pedepsei?”

„Ce mesaj primesc românii care își plătesc taxele, respectă legea și muncesc cinstit?”, mai întreabă acesta.

Deputat PNL: „Imaginea unei rețele politice care pare să nu mai simtă nevoia să se ascundă”

El subliniază că în acest caz nu este vorba doar despre o întâlnire ci despre simbolistica ei.

„Nu este doar despre o fotografie,este despre simbolul pe care îl transmite,este despre imaginea unei rețele politice care pare să nu mai simtă nevoia să se ascundă. Care nu mai consideră că datorează explicații opiniei publice și care pare convinsă că românii vor uita și vor trece mai departe”, afirmă Gigel Știrbu.

În final, el subliniază că „România are nevoie de lideri care să se delimiteze fără echivoc de orice persoană condamnată pentru fapte de corupție”.

Întâlnirea cu Ciolacu la un hotel de lux de pe malul lacului Garda

HotNews a publicat miercuri fotografii de la întâlnirea dintre Marcel Ciolacu și Ionel Arsene. Cei doi au petrecut câteva zile împreună cu familiile lor la Villa Cortine Palace, hotel de lux de pe malul Lacului Garda, în nordul Italiei.

Imaginile îi surprind pe cei doi la micul dejun la hotelul la care o cameră costă minim 800 de euro pe noapte. Arsene și-a lăsat între timp barbă și poartă ochelari mari de soare.

Fostul lider PSD Neamț figurează în continuare pe lista celor mai căutați români de pe site-ul Poliției Române. El a fugit din țară înainte să fie condamnat definitiv la 6 ani și 8 luni de închisoare.

Italia a respins extrădarea sa pe motiv că suferă de „tulburare depresivă severă” și de un „risc foarte mare” să se sinucidă dacă ar fi încarcerat într-un penitenciar din România.

