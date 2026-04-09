Reacția unui membru CSM după numirile de la vârful Justiției făcute de Nicușor Dan: „Voința procurorilor nu a fost ascultată pe deplin”

Procurorul Bogdan-Silviu Staicu, vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) atrage atenția că rolul instituției ar trebui să fie unul determinant în numirea procurorilor-șefi, ceea ce, spune el, în practică nu s-a întâmplat. Staicu se referă, într-un dialog cu HotNews, la faptul că președintele Nicușor Dan a numit în funcții procurori care nu au primit avizul CSM.

Bogdan-Silviu Staicu spune că el se poate pronunța cu privire la numirile făcute miercuri seara de președintele Nicușor Dan doar în contextul avizelor date de secția de procurori din CSM privind candidaturile.

Cristina Chiriac (numită de președinte procuror general al României) și Marinela Mincă (numită adjunctă a șefului DNA) au primit aviz negativ din partea CSM. În cazul lui Alex Florența (numit adjunct la Parchetul General) și Marius Voineag (numit adjunct la DIICOT), CSM nu a putut da un aviz, fiind egalitate la vot.

„Speranța pe care am avut-o tot timpul la nivelul secției a fost ca rolul nostru să fie determinant în această procedură. Pentru că astfel s-a susținut și la nivel european, inclusiv recomandările Comisiei la Veneție erau în sensul ăsta, ca rolul secției de procurori în numirea procurorului de rang înalt să fie unul determinant, și nu unul formal”, spune vicepreședintele CSM Bogdan-Silviu Staicu într-un dialog cu HotNews.

„Dar, după cum observăm în continuare și am observat și la procedurile anterioare, din 2023, avizele noastre negative nu sunt evaluate la nivel corespunzător, din punctul nostru de vedere. De cele mai multe ori sunt nesocotite în procedură, un motiv pentru care nu aș putea spune că rolul nostru e determinant. Rămâne un rol în principiu formal”, adaugă procurorul.

Procurorul Bogdan-Silviu Staicu / Sursă. Inquam Photos / George Călin

A fost ascultată vocea procurorilor? „Nu pe deplin”

HotNews l-a întrebat pe Staicu dacă, din postura de reprezentant al procurorilor, având în vedere că a ajuns în CSM cu votul colegilor săi din toată țara, simte că prin numirile făcute miercuri de președintele Nicușor Dan a fost ascultată vocea procurorilor din România.

„Nu știu dacă așa s-ar pune problema. Până la urmă vorbim de niște atribuții prevăzute de lege, respectiv un aviz pe care îl dă secția de procurori în această materie. Cumva, dacă vreți, indirect, în condițiile în care membrii secției de procurori sunt aleși de către procurorii din toată țara și noi exprimăm în principiu voința lor, am putea să concluzionăm și faptul că prin nesocotirea unor avize pe care le-am exprimat, într-adevăr, în mod indirect, voința procurorilor reprezentați de noi în CSM, într-adevăr, nu a fost ascultată pe deplin. Sau nu a fost ascultată în mod corespunzător”, consideră Bogdan-Silviu Staicu.

Întrebat dacă a procedat greșit președintele Nicușor Dan, Staicu spune că „dacă vreți să comparați avizele cu numirile, oricine poate să tragă concluziile din această perspectivă. Altfel, nu cred că e cazul să extindem avizul exprimat de secție prin alte comentarii”.

„Reacțiile oamenilor din sistem sunt binevenite”

Numirile făcute miercuri de Nicușor Dan au dus la o serie de reacții în spațiul public. Inclusiv USR, partid apropiat de președinte și care l-a susținut în campania pentru Cotroceni, a criticat decizia luată de șeful statului.

În acest context, vicepreședintele CSM spune că „nu pot să comentez neapărat reacțiile de la această procedură”. Apoi adaugă: „În general, reacțiile oamenilor din sistem sunt binevenite, pentru că așa ajungem la progres, așa calibrăm anumite lucruri și cred că e un lucru îmbucurător că magistrații își exprimă punctul de vedere pe parcursul acestor proceduri”.

„Eu pot să vorbesc ca reprezentant al secției de procuror în cheia avizelor pe care noi le-am exprimat în această procedură. Mai mult decât atât evaluări punctuale cu privire la reacții nu cred că e cazul să fac eu, noi expunându-ne părerea prin avizele pe care le-am dat în urma evaluării candidaților, în urma interviurilor pe care le-am făcut”, a explicat Staicu.

Numirile făcute de Nicușor Dan la propunerea ministrului Radu Marinescu

Cristina Chiriac – procuror general,

Marius Voineag – procuror adjunct al procurorului general,

Viorel Cerbu – procuror-şef al DNA,

Marius-Ionel Ştefan – procuror-şef adjunct al DNA,

Marinela Mincă – procuror-şef adjunct al DNA,

Codrin-Horaţiu Miron – procuror-şef al DIICOT,