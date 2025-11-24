Reacția Wizz Air după ce doi români au alergat după un avion care se pregătea să decoleze de pe aeroportul din Koln / Explicația unui pasager: „Le înţeleg disperarea. Nu au fost singurii”

Wizz Air a reacționat luni după incidentul de pe aeroportul din Koln, unde doi români au spart geamul unei ieșiri de urgență și au alergat pe pistă pentru a prinde avionul spre București. Compania a transmis că accesul neautorizat în zonele de manevră este strict interzis și reprezintă un risc major pentru siguranța pasagerilor și a zborurilor.

„Conform acestor reglementări, numai personalul autorizat și verificat corespunzător poate intra pe pistă sau pe zonele de rulare. Orice prezență neautorizată în aceste zone este strict interzisă, deoarece prezintă riscuri grave pentru persoanele implicate, pentru operațiunile aeroportuare și pentru siguranța generală a zborurilor. Susținem pe deplin ancheta aeroportului cu privire la modul în care s-a produs această situație și avem încredere că vor fi luate măsurile adecvate pentru a preveni repetarea unui astfel de incident. Siguranța pasagerilor, a echipajelor și a personalului de la sol rămâne prioritatea absolută pentru toate părțile implicate în aviație”, a transmis compania, potrivit stirileprotv.ro.

Martor din avion: „Mulți au ajuns în ultima clipă sau deloc”

Un pasager aflat în avionul spre București a relatat pentru Observator că procedura de îmbarcare a fost defectuoasă.

„Din păcate, le înţeleg disperarea. Eram şi noi în acel avion şi îmbarcarea a fost făcută în ultima clipă. La ora 20:50 (la 21:00 se închidea poarta), cred că erau 20% dintre pasageri la poartă. De ce? Pentru că am stat ca oile la drop off o oră pentru că nu s-au sinchisit să trimită om la ghişeu. Abia la ora 19 (repet, îmbarcarea se închidea la 21) au deschis ghişeul de drop off al bagajelor şi ultimii oameni au lăsat bagajele pe la 19:45. Se mişcau incredibil de încet”, a spus acesta.

Pasagerul a explicat că și controlul de securitate a fost un obstacol major.

„Ne-au mâncat o oră din statul la imensa coadă de la turnicheţi şi controlul de securitate. O singură coadă pentru 5-6 zboruri. Degeaba am venit mai devreme la aeroport, tot cu o oră şi puţin ne-am aşezat la coadă de la controlul de securitate. Efectiv s-a alergat ca să se prindă avionul. Noi am avut noroc că fiind cu fetiţa am trecut peste prmia coadă, cea de la scanat paşaport, intrând pe culoarul special pentru copii. Dar apoi am stat 40-50 de minute să trecem de controlul foarte minuţios făcut. Dar cine nu a putut să sară peste prima coadă a ajuns în ultima clipă sau deloc. Pentru că cei doi din video nu au fost singurii rămaşi pe lângă. Deci puteai să vii şi cu 15 ore înainte, dacă aveai bagaje de lăsat, aveai toate şansele să pierzi avionul”, a mai spus pasagerul.

Doi români aleargă pe pista aeroportului din Koln după un avion Wizz Air

Cei doi români aflați, sâmbătă, pe aeroportul din Koln, Germania, au spart geamul unei ieșiri de urgență pentru a ajunge la locul în care se afla avionul, apoi au alergat pentru a prinde zborul Wizz Air spre București, potrivit Bild.

Aeronava era cu motoarele pornite şi începuse să se îndrepte către pista de decolare, când românii, doi bărbati de 28 si respectiv 47 de ani, s-au apropiat de avion și au făcut semne piloţilor să oprească și să-i lase să urce în avion.

Autoritățile germane au declarat că „pasagerii întârziați ar fi spart geamul unui comutator de urgență la ora 21.33 și ar fi apăsat butonul pentru a deschide ușa către pistă”.

Personalul aeroportului a intervenit și i-a predat pe cei doi poliției. Împotriva lor s-a depus o plângere penală pentru încălcarea proprietății private.