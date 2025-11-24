VIDEO Imagini cu doi români care aleargă pe pista aeroportului din Koln, după un avion Wizz Air

Doi români au alergat pe pistă pe aeroportul din Koln. Sursa foto: captură video Facebook

Cei doi români aflați, sâmbătă, pe aeroportul din Koln, Germania, au spart geamul unei ieșiri de urgență pentru a ajunge la locul în care se afla avionul, apoi au alergat pentru a prinde zborul Wizz Air spre București, potrivit Bild.

Aeronava era cu motoarele pornite şi începuse să se îndrepte către pista de decolare, când românii, doi bărbati de 28 si respectiv 47 de ani, s-au apropiat de avion și au făcut semne piloţilor să oprească și să-i lase să urce în avion.

Imaginile cu românii care fug pe pistă au fost publicate pe o pagină de Facebook a comunității însoțitorilor de zbor, cu mesajul: „Câtă minte trebuie să ai să faci așa ceva și să crezi că va funcționa? Nu vei ajunge la bord, ci vei fi arestat sau, și mai rău, aspirat într-un motor”.

Autoritățile germane au declarat că „pasagerii întârziați ar fi spart geamul unui comutator de urgență la ora 21.33 și ar fi apăsat butonul pentru a deschide ușa către pistă”.

Personalul aeroportului a intervenit și i-a predat pe cei doi poliției. Împotriva lor s-a depus o plângere penală pentru încălcarea proprietății private.

Zborul Wizz Air a decolat cu întârziere de pe aeroportul din Koln, dar a recuperat timpul petrecut în aer și a ajuns la București înainte de ora programată.

