Prima voce din AUR care comentează înfrângerea zdrobitoare a taberei MAGA. „N-are rost să ne ascundem după degete”

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a comentat miercuri dimineață victoria zdrobitoare a democraților în alegerile intermediare din SUA, care vor prelua puterea în Congresul american.

„Probabil că 99% din cauzele victoriei democraților sunt cantonate la greșelile, haosul și chiar faptele fățișe de corupție ale lui Trump și ale administrației sale. N-are rost să ne ascundem după degete”, a scris Piperea într-un mesaj pe Facebook, fiind prima voce din AUR care comentează scrutinul de peste Ocean.

El a indicat că în ciuda răstunării de putere din Congresul SUA, președintele american Donald Trump va fi cel care decide pe plan internațional, alături de alți doi lideri.

„Este clar, însă, că Trump rămâne președintele SUA și, din această poziție, va fi apt să decidă, alături de Xi Jinping și Putin, tri-polarizarea lumii. Se va întâmpla pe 19 noiembrie, în China. Vestea proastă este că UE, un liliputan economic și un actor geo-politic insignifiant, nu va fi parte la această nouă înțelegere de tip Yalta. Va rămâne ceea ce este și acum: un vecin care bagă bățul prin gard, dar irelevant”, a mai spus Piperea.

El a explicat de ce, în opinia lui, blocul comunitar va fi „irelevant”.

„Pentru că, în politica mare, imperialistă, democrații americani au avut întotdeauna și au și acum aceeași poziție ca și republicanii. Iar UE, din perspectiva imperialistă americană, favorabilă acum tri-polarizării sferelor de influență, a fost cântărită, măsurată și a fost găsită neimportantă”, a apreciat europarlamentarul AUR, desemnat candidatul partidului pentru Primăria Capitalei.

Reacție ironică despre mișcarea woke

Cât despre victoria democraților, Piperea a spus că „ne putem întoarce acum la bunele vremuri”, enumerând mai multe lucruri care se vor schimba, în opinia lui.

„-sunt 72 de genuri, nu doar 2*;

-Green Deal ține loc de religie și de politică industrială;

-doctoratele “serioase” se fac din nou pe chestiunea spinoasă a pronumelor corecte (his, her, theirs, its, studentx, ministerx) și pe rescrierea politically correct a istoriei;

-vaccinurile, chiar dacă sunt 20-30 de căciulă, sunt obligatorii;

-organizațiile globaliste, precum ONU, OMS, FMI, CPI, Forumul Economic Mondial de la Davos, sunt principalii poli de putere și influență, iar ONG – urile politice se ocupă cu remodelarea omului pentru a-l transforma în păpușă emoțională, utilizând, pentru asta, sute de miliarde din bani publici (de exemplu, din resuscitatul USAID)”, a scris Piperea.

Simion încă fără reacție publică

Liderul AUR, George Simion, se află în Florida, SUA. Deputatul s-a pozat alături de Byron Donalds, candidatul republicanilor pentru funcția de guvernator, care, potrivit proiecțiilor făcute de Associated Press, a câștigat cursa electorală. El este primul afro-american care va deține această funcție, conform presei americane.

Președintele AUR nu a comentat până acum înfrângerea partidului lui Donad Trump în alegerile intermediare din SUA.

Simion și alți reprezentanți ai formațiunii politice și-au exprimat public susținerea pentru Donald Trump și mișcarea conservatoare MAGA.