Reacție la excluderea sportivului ucrainean din cauza căștii: „Zelenski crede că Jocurile Olimpice trebuie să-i dea arme” 

Unul dintre secretele triste ale Jocurilor Olimpice este atmosfera extraordinară de care se poate bucura oricine. Nu doar în arene, ci și în afara lor, bucuria spectatorilor este autentică. Ceea ce trăiești este de neuitat.

Dacă vă gândiți să vă oferiți un dar pe care cuvintele nu-l pot anticipa și descrie, o experiență pentru voi, copii, încercați să ajungeți un viitor la o ediție a Jocurilor Olimpice.

Oamenii care abia se văd

Și de ce e acesta un secret amar? Pentru că, printre spectatori, se strecoară, cu șepci pe cap, aproape fără nicio inscripție, oamenii de la Comitetul Internațional Olimpic.

Voluntarii sunt mândri de ce fac, șefii sau angajații CIO se pierd intenționat în peisaj. I-am văzut la mai multe Jocuri Olimpice. „Boșii Olimpiadei” sunt discreți pentru că știu că publicul are o impresie profund negativă despre CIO, din cauza multiplelor scandaluri de corupție.

Dar ceea ce se întâmplă acum contra organizatorilor Jocurilor Olimpice nu e OK. Indiferent ce credem despre CIO, ei au procedat corect când au eliminat de la Milano-Cortina 2026 un sportiv ucrainean care și-a lipit abțibilduri cu victime ale războiului pe cască.

