Ilie Bolojan, la sedința Parlamentului în care s-au supus la vot moțiunile de cenzură pentru demiterea guvernului condus de el, 7 septembrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin

Motivele invocate de CCR vizează lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii, conform surselor HotNews.

CCR a hotărât că reforma pensiilor magistraților nu poate începe pentru că a lipsit o formalitate. Să optimizezi nu se poate. Ai nevoie de aviz. Să cheltuiești merge. Nu e necesar dosarul cu șină ca să ajungi la situații nemaiîntâlnite.

În general, spre deosebire de rațional, iraționalitatea nu presupune proceduri. Sau, dacă există cerere pentru conformități, acestea se mimează. Golită de conținut, respectarea regulilor duce la situația în care rezultatele finale nu mai respectă nicio regulă de bun simț. Cum au arătat filtrele legale prin care magistrații s-au putut pensiona la 48-50 de ani? Legile succesive au avut toate ștampilele, desigur.

La 48-50 de ani oamenii mileniului III sunt în plină putere profesională. Construiești sisteme care să-i scoată pe tușă doar dacă ești o societate irațională. Pentru sminteală nu e nevoie de prea multe formalități.

Comunitățile umane avansează sau regresează în funcție de capacitatea de a promova competența. Există istorici serioși care susțin că boom-ul istoric al Europei a fost ajutat masiv de descoperirea ochelarilor.

O invenție fără aviz CSM

Până când Italia secolului al XIII-lea a născocit ochelarii, oamenii se retrăgeau foarte aproape de vârsta de 30 de ani. Atunci apar, biologic, problemele de vedere. Croitorii, zidarii, dulgherii, cărturarii, judecătorii sau meșteșugarii „se pensionau” forțat, pentru că nu mai puteau să-și îndeplinească sarcinile.

După apariția ochelarilor, Europa s-a trezit că a prelungit viața profesională a milioane de oameni. Femei și bărbați competenți, aflați în floarea vârstei profesionale, rămâneau productivi. Societatea le folosea experiența. Alte continente nu au beneficiat, decât mai târziu, de minunata invenție italiană.

Cu totul altfel ar fi arătat istoria dacă descoperirea ochelarilor ar fi avut nevoie de avizul CSM.