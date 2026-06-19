Reacții de susținere din USR pentru Dominic Fritz după ce a pierdut procesul cu ANI. „Simți cum bate un aer rece dinspre Belarus și Moscova”

Mai multe voci de la vârful USR au transmis mesaje de susținere pentru liderul partidului, Dominic Fritz, în urma deciziei definitive prin care Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) i-a respins recursul din procesul cu Agenția Națională de Integritate (ANI) și a stabilit că primarul municipiului Timișoara este în conflict de interese.

Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului, a declarat că este convinsă că Dominic Fritz „își va obține dreptatea” la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), unde liderul USR va contesta decizia ÎCCJ.

„Trăim vremuri bizare cu unii reprezentanți din justiție care fac liste negre cu oameni politici, jurnaliști și activiști. Cu unii reprezentanți din justiție care aplică termene fulger pentru tabăra potrivită dintr-un partid, spre deosebire de termenele medii de săptămâni sau luni de zile pe care le primesc românii în procesele lor. Cu dosare apărute exact la momentul politic potrivit pentru unii. Cu decizii, cel puțin de neînțeles, date împotriva unor oameni politici puși pe liste negre”, a scris ministrul USR, joi seară, într-o postare pe Facebook.

„A sunat Lia”

Eurodeputatul USR Dan Barna l-a descris pe actualul președinte al USR drept unul „dintre cei mai onești oameni” pe care îi cunoaște.

„A sunat Lia. Asta s-a întamplat azi în cazul unuia dintre cei mai onești oameni pe care îi cunosc. Și după ce Dominic Fritz fusese pus și pe lista neagră a CSM. Io sunt Stan Pățitul de la campania din 2019, înțeleg pe deplin prin ce trece Dominic acum și spun ferm că are toată susținerea mea și a noastră în lupta împotriva acestei nedreptăți”, a fost reacția lui Dan Barna, care a făcut aluzie la președinta ÎCCJ și la momentul din conferința organizată de Curtea de Apel București după documentarul Recorder „Justiție capturată”.

„Un aer rece dinspre Belarus și Moscova”

O reacție la decizia Înaltei Curți a avut și Clotilde Armand, vicepreședintă USR, care în decembrie 2024 își pierdea proaspăt câștigatul mandat de senatoare tot în urma unui proces cu ANI.

„Este o zi stranie pentru democrația româneasca și simți cum bate un aer rece dinspre Belarus și Moscova”, a scris Clotilde Armand.

Ea a comentat și cazul primarului Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, care tot astăzi a fost plasat sub control judiciar într-un dosar în care Direcția Națională Anticorupție (DNA) îl acuză de luare de mită.

„Dominic este unul dintre cei mai harnici și mai onești oameni politici pe care îi cunosc. Iubește România cum puțini o fac. Cu Ciprian mă știu de mult timp și am fost de foarte multe ori în dezacord cu el. Dar, așa cum îl cunosc eu, este un om cu principii, un om cinstit, care luptă pentru comunitatea lui”, a adăugat fostul primar al Sectorului 1.

Clotilde Armand susține că nu este vorba despre cei doi, ci „despre ceva mult mai grav”.

„Este despre senzația că anumite instituții încep să funcționeze diferit în funcție de cine trebuie protejat și cine trebuie eliminat din joc. Este despre sentimentul că există caste de securiști (mai mici sau mai mari) plantați în partide, oameni care nu trebuie deranjați, rețele care nu trebuie atinse și grupuri de influență care trebuie apărate cu orice preț. Este despre acel aer apăsător pe care îl simți uneori în state unde democrația este împinsă încet-încet în spatele ușilor închise, iar deciziile importante nu mai sunt luate în fața cetățenilor”, a mai declarat Clotilde Armand.

Un deputat USR susține că „justiția Liei și-a bătut joc de un om cinstit”

Un mesaj de susținere pentru Dominic Fritz a transmis și deputatul USR Emanuel Ungureanu, care a criticat-o pe președinta ÎCCJ.

„Ce a făcut astăzi justiția Liei? Și-a bătut joc de un om cinstit, Dominic Fritz, care trebuie să știe, eu și foarte mulți colegi îi suntem alături și vrem să rămână președintele USR și după congresul din octombrie”, a afirmat Emanuel Ungureanu.