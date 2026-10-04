Reacții după ce susținătorii lui Călin Geogescu au aprins lumănări cu inițialele lui Cristian Tudor Popescu în fața Arestului Central

Susținătorii lui Călin Georgescu au scris cu lumânări aprinse inițialele gazetarului Cristian Tudor Popescu pe pavajul de la sediul Arestului Central, unde este încarcerat fostul candidat la alegerile prezidențiale, potrivit unor imagini publicate pe rețelele de socializare și devenite virale.

Situația a fost semnalată de cunoscutul activist rom Ciprian Necula, care a publicat și o captură de ecran dintr-un clip scurt postat pe TikTok cu textul „Lumânări aprinse pentru ziaristul CTP 03.10.2026”.

Într-un alt videoclip de pe TikTok se observă lumânările aprinse sub forma inițialelor gazetarului, în timp ce pe fundal se aude vocea unei femei care îl acuză pe CTP că îi dorește moartea lui Georgescu.

„CTP, cel care în direct, la o emisiune TV sau post de radio, nu știu ce era exact, dorea moartea domnului Călin Georgescu. Să zici așa ceva pe un post unde te aud sute de mii de oameni, da, o țară întreagă, mi se pare strigător la cer, adică… și ei se mai numesc oameni inteligenți, iar noi suntem cei extremiști, pleava societății… În fapt, de fapt ei sunt cei extremiști”, a spus femeia.

Un utlizator a publicat o înregistrare cu un live de pe TikTok în care mai mulți protestari vorbesc de la locul în care au fost aprinse lumânările. „Gata, i-am cântat prohodul aici”, a spus o femeie.

Contactat de HotNews, Cristian Tudor Popescu nu a răspuns pentru a comenta acuzațiile și gestul făcut de fanii lui Georgescu.

Gest „incalificabil pentru orice creștin”

Activistul Ciprian Necula a atras atenția că gestul susținătorilor lui Georgescu este unul de intimidare și „incalificabil pentru orice creștin”.

„Am avut destule dezacorduri cu CTP, am fost uneori condescendent, am scris în Adevărul un text cam grăbit și mi-am dat ochii peste cap la unele comentarii ale sale. Dar l-am privit întotdeauna ca pe un om cu alte opinii, eventual alte valori, pe care aveam libertatea să îl critic și obligația să îl respect”, a scris Necula într-un mesaj pe Facebook.

„Asistăm oare la o renaștere a fascismului militant autohton, în care adversarul devine dușman, iar credința justifică ura? Îmi păstrez dezacordurile cu Cristian Tudor Popescu și sunt solidar cu el”, a subliniat sociologul.

Fostul purtător de cuvânt al BOR, acum membru CNA, Vasile Bănescu, a criticat gestul fanilor lui Georgescu și a deplâns lipsa de inacțiune din partea autorităților, în condițiile în care vecinii din blocurile de lângă Arestul central se plâng de zgomotul făcut de protestari

„Sacrosancta libertate de exprimare, inclusiv pe tema absurdului, NU are legătură cu agresarea și sacrificarea irațională a celorlalți, cu blocarea spațiului public, cu urlete în miez de noapte și țipete isterice în miez de zi, cu incitarea la violență și la negarea încurajată parlamentar a unei decizii judecătorești, cu manifestările primitivismului agresiv, ieșit din minți, care scrie cu lumânări aprinse pe caldarâmul ilegal ocupat numele unui jurnalist în viață căruia îi cântă prohodul”, a spus Bănescu într-un mesaj pe Facebook.

Ce a spus CTP despre Călin Georgescu

Gazetarul a comentat la o emisiune de la B1TV despre arestarea fostului candidat la alegerile prezidențiale, care se folosește, în opinia sa, de măsura judiciară să își facă „și mai mare imaginea de Dumnezeilă decât este”.

„Comandă mâncare de acasă, nu mănâncă nimic de acolo. Știți ce rezultă în opinia publică? Mulți vor crede că vor să-l otrăvească pe Călin”, a spus CTP.

„Dacă domnul Georgescu, Dumnezeilă ferește, ar deceda într-un fel sau altul, asta ar fi un cadou imens pentru AUR, i-ar organiza niște funeralii ca ale lui Zelea Codreanu, Moța și Marin, legionari morți în Spania. I-ar pune la cale o chestie fastuoasă pentru că ei ar fi urmașii marelui mucenic Călin”, a continuat gazetarul. Intervenția a fost relatată de Gândul.

Afirmațiile lui CTP au fost comentate de Ionuț Cristache de la publicația Gândul împreună cu fost jurnalistă Corina Dragotescu.

„A avut CTP un moment la un post de televiziune care m-a amuțit”, a spus Cristache. În replică, Dragotescu a spus că gazetarul „este un om al exprimărilor extreme. Nu înseamnă că exprimările extreme pe care le folosește înseamnă dorința sa ca cineva să moară. A fost o metodă exagerată că până și moartea lui Călin Georgescu, dacă ar exista ea, Doamne ferește, la un moment dat, ar aduce beneficii AUR”.

Proteste la Arestul Central

Susținătorii lui Călin Georgescu protestează în fața Arestului Central fața de arestarea preventivă a fostului candidat la alegerile prezidențiale, inculpat într-un dosar de înșelăciune, al treilea deschis pe numele său.

Ei transmit imagini de la protest pe TikTok. Protestatarii scandează lozinci în sprijinul lui Călin Georgescu, iar liderul AUR, George Simion, a făcut apel la mobilizare în Diaspora.

„De la ultimul cătun până la marile capitale, e nevoie să protestăm și să vorbim. Dacă știți români care se pot implica în Statele Unite și Franța, scrieți-mi în privat numerele lor de telefon și locația”, a spus liderul AUR.