Simion face un nou apel la „mobilizare”, inclusiv în diaspora. „Sunt în Polonia unde spun participanților internaționali cum a fost arestat Călin Georgescu”

Președintele AUR, George Simion, a transmis un apel la „mobilizare”, sâmbătă, spunând că este „nevoie de fiecare, în special românii din Franța și Statele Unite”.

În mesajul său, Simion susține că le-a vorbit „participanților internaționali” de la un eveniment din Polonia despre arestarea lui Călin Georgescu.

Liderul AUR a fost prezent la un Congres de Tineret la Chelm, conform unei postări de pe pagina de X a Partidului Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni (European Conservatives and Reformists Party – ECR), al cărui vicepreședinte este.

„Vă rog mobilizați-vă toți! E nevoie de fiecare, în special românii din Franța și Statele Unite! Sunt în Polonia unde spun participanților internaționali cum a fost arestat Călin Georgescu. Marți de la ora 20:00 sunt în direct la TVR iar apoi live cu Mario Nawfal”, a scris George Simion, sâmbătă seară, pe Facebook.

„De la ultimul cătun până la marile capitale, e nevoie să protestăm și să vorbim. Dacă știți români care se pot implica în Statele Unite și Franța, scrieți-mi în privat numerele lor de telefon și locația”, a conchis liderul AUR.

Mesajul transmis în ziua precedentă: „Mergeți cu toții să vă audă vocea!”

Vineri, George Simion anunțase că membrii și simpatizanții AUR vor fi prezenți la Arestul Central, unde Călin Georgescu se află în arest preventiv, de marți, într-un dosar în care este acuzat că a înşelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

Liderul AUR a îndemnat la proteste în susținerea lui Georgescu.

„Mergeți cu toții, mai ales la acest sfârșit de săptămână, să-i fiți alături, să vă audă vocea! Cei care nu puteți organizați-vă! Am auzit că sâmbătă, la 5, în Baia Mare, în Maramureș, are loc o adunare mare. La fel, la 7 seara, tot sâmbătă, în Suceava, în fața Casei de Cultură. Așa că n-aveți motive să nu vă organizați, și membrii, simpatizanții AUR vor fi acolo, lângă voi, la Arestul Central, în Baia Mare, în Suceava și peste tot unde este nevoie”, a declarat el, într-un mesaj video.