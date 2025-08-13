Reacții după vânzarea G4Media către Radu Budeanu. Ce spune  Tudor Chirilă: „Tristă zi. Omul care a intermediat o mită de 5 milioane de euro primită de Elena Udrea” / Cine apără tranzacția

Fostul șef al Corpului de Control al Guvernului Cioloș, avocatul Valentin Mircea spune că: „Nici măcar nu știam că G4Media e afacere, se promovează de ani de zile și ne cere bani ca non-profit”.

Dragoș Stanca: „Dacă nu ne plac investitorii actuali în presa de interes public, putem investi noi. Indivizi, companii, societate”

G4Media și Gândul au anunțat marți că grupul G4Media a fost achiziționat de compania de media a lui Radu Budeanu, condamnat la închisoare cu suspendare într-un caz de corupție în care au mai fost implicați politicianul Elena Udrea și omul de afaceri Bogdan Buzăianu.



Procurorii DNA, cu care patronul de media Radu Budeanu a făcut o înțelegere după ce și-a recunoscut faptele ca să-și diminueze pedeapsa, au numit cazul în rechizitoriu drept unul de „prejudiciere a sistemului energetic național”.

Suma tranzacției nu a fost comunicată

Marți, Radu Budeanu a arătat în imaginea care a însoțit comunicatul de achiziție a G4Media un contract de „vânzare de părți sociale”. Asta semnifică faptul că jurnaliștii Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi, fondatorii și proprietarii G4Media, și-au vândut părțile sociale către el. Suma tranzacției nu a fost precizată public de către părți, fiind un contract comercial.

G4Media a precizat că există un acord formal care protejează clar libertatea editorială a publicațiilor. Radu Budeanu este cunoscut ca fiind unul dintre oamenii de afaceri care a dat deseori jurnaliștii în judecată.

Reacțiile din sfera public au fost imediate.

Orlando Nicoară: „L-am felicitat”

Omul de afaceri Orlando Nicoară, acționar la news.ro și în alte titluri media a spus că „spre deosebire de marea majoritate a celor care au comentat subiectul, eu îi înțeleg pe Pantazi și Tapalagă. La nivel personal si uman. Și l-am sunat pe Cristi pentru a-l felicita”. Nicoară argumentează pe contul său de Facebook că „au construit de la zero un brand în media online din .ro, au fost jurnaliști dar și antreprenori (si e al naibii de greu sa fii antreprenor în media din .ro), au angajat oameni, au plătit salarii, au lansat niște produse în jurul G4Media. Au făcut lucruri”.

Diana Oncioiu: „Mai toată cariera ta te-ai erijat în cel care salvează țara, justiția și ce o mai fi de salvat de PSD”

Jurnalista Diana Oncioiu are o perspectivă diferită. „Credeți-mă că văd nuanțele foarte bine. E defect profesional. Și înțeleg că pentru unii presa e o afacere, nu un bun public. O înțeleg chiar dacă nu sunt de acord cu ea. Dar nu-mi spuneți că Radu Budeanu, un apropiat PSD, cum îl numea tot G4Media în articolele sale e un investitor oarecare iar Tăpălagă și Pantazi nu s-au prezentat toată cariera lor fiind altceva decât unii care ar vinde unui apropiat PSD”, scrie ziarista, pe Facebook, miercuri dimineața.

Jurnalista Diana Oncioiu

„Ce ironie să ajungi în situația asta când mai toată cariera ta te-ai erijat în cel care salvează țara, justiția și ce o mai fi de salvat de PSD”.

„Dar dacă tot suntem aici, pentru mine nu era nevoie să cumpere Budeanu ca să-mi arate cum G4Media de mai bine de jumătate de an face jurnalism ghidat după frustrări și ambiții personale”, spune Diana Oncioiu.

Valentin Mircea: „Nici măcar nu știam că G4Media e afacere, se promovează de ani de zile și ne cere bani ca non-profit”

Avocatul Valentin Mircea, fostul șef al Corpului de Control al Guvernului Cioloș crede că tocmai plasarea sub același brand generic G4Media a operațiunii comerciale și a celei nonprofit e o problemă.

Valentin Mircea a scris într-un comentariu pe Facebook la o postare pe tema tranzacției: „Încercare jalnică de a scuza ceea ce nu poate fi scuzat. Nici măcar nu știam că G4Media e afacere, se promovează de ani de zile și ne cere bani ca „non-profit”. Ce țeapă ne-am luat!”.

Avocatul Valentin Mircea

Tudor Chirilă: „Tristă zi”

„Deci nu s-a gasit să cumpere G4Media decât Radu Budeanu, omul care a intermediat o mită de 5 milioane de euro primită de Elena Udrea și pentru care a fost condamnat la 2 ani cu suspendare? Tristă zi pentru presa independentă și încrederea în ea”, a scris Tudor Chirilă pe Facebook.

Horia Ghibuțiu: „La Budeanu se face imitație de jurnalism”

Tot despre faptul că mișcarea afectează imaginea presei a comentat și jurnalistul Horia Ghibuțiu.

Ghibuțiu spun, într-un articol amplu, că, până azi, compania lui Radu Budeanu s-a remarcat prin faptul că „trivializează conceptul de presă decentă”. „În acest conglomerat nu se face jurnalism, ci o imitație de jurnalism în toate titlurile very low-quality. Se face presă terfelindu-se orice idee de presă. În compania Titluri Quality, condusă de așa-numitul jurnalist Radu Budeanu, sunt încălcate reguli elementare ale unui domeniu compromis la orice apariție”.

Sidonia Bogdan: „Pentru asta le mulțumesc”

„Dan Tapalaga și Cristi Pantazi au publicat și au girat multe investigații, opinii, interviuri incomode”, scrie jurnalista Sidonia Bogdan. „Pentru asta le mulțumesc”, adaugă ea. „Faptul ca s-au vandut lui Budeanu este o știre tristă pentru jurnalismul din România”.

Jurnalista Sidonia Bogdan

Cătălin Tolontan: „Budeanu a apărut ca un impresar de box profesionist, arătându-ne tuturor o jumătate de pagină de contract”

Jurnalistul Cătălin Tolontan a scris în HotNews un articol de opinie intitulat „Budeanu și G4Media – ce se vinde și ce nu e de vânzare”.

Articolul arată că pentru Budeanu este o zi de glorie, mult așteptată. Dar ziaristul crede că „Nimic din prestația profesională a redacției G4Media din toți acești ani nu are de ce să semene pesimism” față de posibilitatea ca redacția G4 să accepte imixtiuni în editorial.

Dragoș Stanca: „Dacă nu ne plac investitorii actuali în presa de interes public, putem investi noi. Indivizi, companii, societate”

Dragoș Stanca este antreprenor în online, fost ziarist și șef de companie media și inițiatorul proiectului Ethical Media Alliance, care încearcă să sprijine presa independentă prin alocarea a 1% din publicitatea din România pe alte criterii decât strict audiență.

Stanca a comentat: „Rămâne cum am mai scris şi spus oricui a avut timp sǎ mǎ asculte în ultimii prea mulți ani: dacă nu ne plac investitorii actuali în presa de interes public, putem investi noi. Indivizi, companii, societate. Like-urile și încurajările nu se acceptă, din păcate, ca formă de plată a taxelor, salariilor și cumpărăturilor de la supermarket”.

„Vestea tristă a zilei, pentru mine, e că se închide Panorama. Dacă nu vreți să fie doar prima știre dintr-un lung șir de acest fel, soluții existǎ”.

Antreprenorul digital Dragoș Stanca. Inquam Photos / George Călin

Dragoș Stanca a făcut referire la un comunicat oferit marți de grupul de presă ZYX, în care a anunțat „anunță încheierea activității proiectului Panorama”.

„Nu este o surpriză că, în actualul context economic, media îşi pierde din venituri şi îşi creşte cheltuielile. Panorama a fost un site realizat de jurnalişti integri şi competenţi, cărora le mulţumim pentru muncă, iar compania ZYX a făcut la rândul ei eforturi sistematice importante, însă am ajuns într-un punct în care continuarea activităţii nu mai este fezabilă”, a declarat Răzvan Ionescu, CEO ZYX Publishing Group. HotNews face parte din grupul ZYX.