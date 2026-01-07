Reacții furioase de la Moscova, după interceptarea petrolierului sub pavilion rusesc de către forțele SUA

Guvernul rus a anunțat că SUA nu au niciun drept să intercepteze nava, în vreme ce un parlamentar al partidului lui Vladimir Putin a acuzat Washingtonul de piraterie, scrie Reuters.

Moscova a declarat miercuri că confiscarea de către SUA a unui petrolier sub pavilion rusesc în Atlantic constituie o încălcare a dreptului maritim.

„În conformitate cu Convenția ONU din 1982 privind dreptul maritim, libertatea de navigație se aplică în marea liberă și niciun stat nu are dreptul să folosească forța împotriva navelor înregistrate în mod corespunzător în jurisdicțiile altor state”, a declarat ministerul transporturilor într-un comunicat.

Acesta a precizat că a pierdut contactul cu nava Marinera după ce forțele navale americane au urcat la bordul acesteia.

Separat, un înalt parlamentar rus din partidul de guvernământ Rusia Unită, Andrei Klișas, a declarat că operațiunea reprezintă un act de piraterie pur și simplu, a relatat agenția de știri de stat TASS.

Paza de Coastă a Statelor Unite a interceptat miercuri un petrolier sub pavilion rusesc, după o urmărire de aproximativ două săptămâni, au anunțat oficialii americani.

„Departamentul de Justiție și Departamentul pentru Securitate Internă, în coordonare cu Departamentul de Război au anunțat astăzi confiscarea navei M/V Bella 1 pentru încălcarea sancțiunilor impuse de SUA. Nava a fost confiscată în Atlanticul de Nord în baza unui mandat emis de o instanță federală americană, după ce a fost urmărită de USCGC Munro”, a precizat un comunicat al comandamentul militar al SUA din Europa.

Bella-1, acum Marinera, naviga sub pavilion rusesc

Petrolierul, cunoscut inițial sub numele de Bella-1, trecuse de „blocada” maritimă americană impusă în Venezuela. Nava este cunoscută acum sub numele de Marinera și înregistrată sub pavilion rus.

Anunțând interceptarea acestui petrolier și al altuia, M/T Sophia, aflat de asemenea sub sancțiuni, secretara pentru Securitate Internă Kristi Noem a postat imagini din timpul operațiunii pe X.

In two predawn operations today, the Coast Guard conducted back-to-back meticulously coordinated boarding of two “ghost fleet” tanker ships— one in the North Atlantic Sea and one in international waters near the Caribbean. Both vessels —the Motor Tanker Bella I and the Motor… pic.twitter.com/EZlHEtcufX — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 7, 2026

Interceptarea a avut loc în nordul Atlanticului, între Scoția și Islanda. Destinația navei nu era clară, dar de acolo ar fi putut să se îndrepte spre Marea Baltică sau în jurul Scandinaviei, către Murmansk, portul arctic rusesc, au subliniat comentatorii.

Potrivit informațiilor citate de presa americană, petrolierul transportase în trecut țiței din Venezuela, dar era acum gol.

Fără nave militare rusești în apropiere

Conform declarațiilor a doi oficiali americani citați de New York Times, în momentul în care Garda de Coastă a Statelor Unite a abordat nava, în apropierea acesteia nu se aflau nave rusești.

Oficialii SUA citați de Reuters spuseseră inițial că nave militare ruse se aflau în apropiere în momentul desfășurării operațiunii, inclusiv un submarin rusesc – deși era neclar cât de aproape.

Într-o declarație emisă marți către Tass, Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei afirmase că nava opera în deplină conformitate cu dreptul maritim internațional și că era supusă unei atenții sporite din partea SUA și NATO, care era „disproporționată față de statutul său pașnic”.