Reacții mixte printre ruși față de aplicația de mesagerie susținută de stat: „Nu am prea multă încredere în ea” / „Tot ce e creat în străinătate este o amenințare”

Autoritățile speră că aplicația Max va înlocui WhatsApp și Telegram, iar oficialii guvernamentali i-au făcut recenzii elogioase, însă pe străzile Moscovei reacțiile sunt mixte, scrie AFP.

Plaforma de mesagerie pe care a lansat-o în acest an de gigantul rus din sectorul de social media VK a fost descrisă drept o „super aplicație”, capabilă să facă orice, de la accesarea serviciilor guvernamentale și până la comandarea unei pizze, similar cu WeChat sau Alipay din China.

Guvernul le-a spus producătorilor să instaleze aplicația pe toate telefoanele și tabletele noi începând de la 1 septembrie, limitând în același timp apelurile pe platformele rivale deținute de străini.

Unii ruși nu au încredere în Max

Oficialii insistă că Max este o aplicație sigură și că va reduce dependența Rusiei de platformele străine care stochează date în străinătate, însă apărătorii drepturilor omului avertizează că platforma – căreia îi lipsește criptarea end-to-end – ar putea fi folosită ca instrument de supraveghere.

„Nu am prea multă încredere în ea”, a declarat Ekaterina, o doctoriță în vârstă de 39 de ani, care a refuzat să-și dezvăluie numele de familie.

Femeia a povestit că angajatorul i-a cerut să instaleze aplicația pentru serviciu, dar în comunicarea personală folosește în principal WhatsApp.

„Există un istoric personal de mesaje pe care nu vreau să îl pierd, precum și pentru comunicare legată de serviciu”, a spus ea, referindu-se la WhatsApp.

„Am mulți clienți acolo”, a mai precizat Ekaterina.

Autoritățile au amenințat că vor bloca WhatsApp în Rusia

Rușii s-ar putea să nu aibă de ales, remarcă AFP. Vineri, autoritatea rusă de reglementare în comunicații a amenințat că va bloca total WhatsApp dacă nu respectă legislația rusă. În august, Roskomnadzor acuzase platforma că refuză să furnizeze informații autorităților în cazuri de fraudă și terorism, iar acum a acuzat-o din nou că nu respectă cerințele rusești menite să prevină și să combată criminalitatea.

WhatsApp, care are aproape 100 de milioane de utilizatori în Rusia, a acuzat autoritățile de la Moscova că vor să interzică aplicația deoarece este „sigură”.

Andrei Ivanov, un rus în vârstă de 33 de ani, a declarat pentru AFP că situația are mai multe aspecte. Pe de o parte, el se teme că informațiile de pe WhatsApp ar putea fi „furate de alte țări”, dar, pe de altă parte, consideră că este „convenabil să comunice acolo”.

„Este o anumită restricționare a libertăților noastre”, a adăugat Ivanov, vorbind despre planurile autorităților de a-i face pe utilizatori să treacă la un alt furnizor.

Alți ruși ar fi de acord cu închiderea WhatsApp

WhatsApp, deținută de gigantul tehnologic american Meta, folosește criptare end-to-end. Altfel spus, mesajele sunt criptate atunci când părăsesc dispozitivul expeditorului și pot fi citite doar de destinatar. Platforma susține că folosește serverele Meta pentru a stoca mesajele criptate în timp ce sunt livrate, dar le șterge odată ce acest lucru se întâmplă și a refuzat să le predea guvernelor.

La Moscova, unii ruși nu sunt atât de convinși.

„Înțeleg că tot ce este creat în străinătate este acum o amenințare pentru noi”, a declarat Serghei Abramov, un pensionar rus în vârstă de 67 de ani.

El a spus că nu vede o „mare problemă” în eventuala închidere a WhatsApp.

Maria Isakova, designer în vârstă de 36 de ani, a fost de acord.

„Națiunea noastră este în mod inerent bună la adaptarea la circumstanțe în schimbare. Ne adaptăm – există alte mesagerii, există alternative la care putem trece”, a afirmat ea.

„Nu văd nicio problemă”, a conchis Isakova.

FOTO: Helen Filatova | Dreamstime.com