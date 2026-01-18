Sari direct la conținut
Actualitate

Reacţii prudente din partea liderilor lumii faţă de Consiliul pentru Pace anunţat de Trump. Doar Viktor Orban a acceptat fără echivoc

HotNews.ro
Reacţii prudente din partea liderilor lumii faţă de Consiliul pentru Pace anunţat de Trump. Doar Viktor Orban a acceptat fără echivoc
Viktor Orban și Donald Trump în timpul întrevederii de la Casa Albă din 7 noiembrie. Foto: Daniel Torok / Avalon / Profimedia

Guvernele din întreaga lume au reacţionat prudent duminică faţă de invitaţia preşedintelui american Donald Trump de a se alătura iniţiativei sale numite Consiliul pentru Pace, consemnează agenția Reuters, citată de Agerpres.

Doar Ungaria, unde premierul Viktor Orban este un aliat apropiat al lui Donald Trump, a acceptat fără echivoc invitaţia trimisă către circa 60 de ţări.

Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a declarat că este de acord în principiu, dar detaliile sunt încă în lucru.

Administraţia Prezidenţială de la Bucureşti a confirmat, duminică, primirea de către preşedintele Nicuşor Dan a scrisorii prin care este adresată oficial invitaţia ca România să devină membră a Consiliului.

Citește și
Imagine ilustativă Foto: Dreamstime Invitația lui Trump în „Consiliul de Pace” vine pentru România și cu o notă de plată. Cu ce sumă trebuie să contribuie dacă acceptă și vrea să rămână acolo

Alte guverne au fost reticente în declaraţiile publice, iar oficialităţile şi diplomaţii şi-au exprimat în general sub rezerva anonimatului îngrijorarea că noua structură ar putea dăuna activităţii Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Consiliul ar urma să fie condus de Trump pe viaţă şi să se ocupe pentru început de conflictul din Gaza, iar ulterior şi de altele, arată o copie a invitaţiei şi un proiect de cartă consultate de Reuters.

Statele ar urma să aibă în Consiliu mandate de trei ani, dar ar putea deveni membre permanente în schimbul unei contribuţii de un miliard de dolari.

Citește și
Netanyahu contestă componența unui consiliu executiv pentru Gaza anunțat de SUA: „Este împotriva politicii israeliene”
Trump l-a invitat pe Erdogan să facă parte din Consiliul de Pace pentru Gaza, anunță Turcia
SUA vor să înființeze un „Consiliu al Păcii” pentru Ucraina, după modelul planului pentru Gaza

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro